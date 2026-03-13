Resumen: Capturan en Necoclí a influencer conocido por rifas y carros de lujo. En el operativo hallaron armas, casi 2.000 balas y más de $200 millones.

Cae en Urabá el influencer que presumía su Tesla Cybertruck: le hallaron armas y millones en efectivo

En medio de un operativo conjunto de las autoridades, fue capturado un reconocido creador de contenido en el Urabá antioqueño. La captura del influencer se registró en zona rural del municipio de Necoclí, donde las autoridades hallaron armamento, munición y una millonaria suma de dinero en efectivo.

La acción judicial se realizó durante una diligencia de registro y allanamiento adelantada por unidades de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, el Ejército y con apoyo de la Drug Enforcement Administration.

El procedimiento se llevó a cabo en el corregimiento El Totumo, donde fue detenido Javier Arias Stunt, conocido en redes sociales por exhibir vehículos de alta gama y por haber llevado por primera vez a la región un Tesla Cybertruck, el llamativo modelo de camioneta desarrollado por la compañía de Elon Musk.

Armas, munición y dinero

Durante la inspección, los uniformados encontraron varias armas de fuego y munición de distintos calibres. De acuerdo con el reporte preliminar, en el lugar fueron incautadas dos pistolas, dos escopetas calibre 12 y una carabina calibre 22, además de 1.926 cartuchos correspondientes a diferentes tipos de munición.

En el operativo también fueron decomisados $208 millones de pesos en efectivo, dinero cuya procedencia no fue justificada en el momento del procedimiento.

Asimismo, los investigadores incautaron varios equipos tecnológicos que serán analizados por las autoridades para establecer si podrían estar relacionados con posibles redes vinculadas a delitos de carácter transnacional.

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Investigaciones previas

La captura del influencer se da en medio de diferentes investigaciones que rodeaban sus actividades. En 2024, la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar había solicitado a la entidad reguladora Coljuegos revisar algunas rifas promovidas por el creador de contenido en redes sociales.

Según el gremio, en sus plataformas digitales se promocionaban sorteos relacionados con vehículos, inmuebles y otros bienes de alto valor, lo que derivó en actuaciones administrativas para verificar la legalidad de estas actividades.

Tras su detención, el hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía mientras avanza el proceso judicial por el presunto delito de fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego.

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