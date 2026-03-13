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Resumen: El cierre generó filas kilométricas de vehículos que circulaban desde y hacia Medellín en horas de alto flujo, por el inicio de la jornada de este viernes 13 de marzo

¡Se saltó el separador y dejó tres heridos! Camioneta chocó transporte escolar frente a talleres del Metro

Minuto30.com .- Un grave siniestro vial sacudió la movilidad del norte del Valle de Aburrá en la madrugada de este viernes 13 de marzo. Hacia las 5:22 a. m., una camioneta que transitaba en sentido sur-norte por la vía La Variante, en el carril oriental de la Regional, perdió el control, saltó el separador y terminó colisionando violentamente contra otro vehículo que se desplazaba en sentido contrario.

El accidente ocurrió justo frente a los talleres del Metro de Medellín, en jurisdicción de Bello. El impacto fue de tal magnitud que uno de los vehículos involucrados, una camioneta de transporte escolar, sufrió graves daños. Por fortuna, en el momento del choque no se movilizaban estudiantes en el vehículo de servicio especial.

Saldo de lesionados

Personal de la Secretaría de Movilidad y el cuerpo de Bomberos de Bello llegaron rápidamente al sitio para atender la emergencia. El balance preliminar es de:

Tres personas lesionadas: Los ocupantes de los vehículos particulares.

Estado de salud: Dos de los heridos presentan lesiones leves, mientras que un tercero fue reportado con heridas de consideración.

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Traslado: Todos fueron remitidos a centros asistenciales cercanos para recibir atención médica de urgencia.

Impacto en la movilidad

Debido a la posición de los vehículos y las labores de rescate, las autoridades ordenaron el cierre total de la calzada durante más de una hora.

El cierre generó filas kilométricas de vehículos que circulaban desde y hacia Medellín en horas de alto flujo, por el inicio de la jornada de este viernes 13 de marzo.

A esta hora se reporta apertura gradual, pero el flujo vehicular continúa lento debido al “efecto mirón” y los restos de fluidos en la vía.