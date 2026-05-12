Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    «Toda autoridad debe acatar los fallos»: Fuerte pronunciamiento del Procurador General en defensa de los jueces

    El Procurador General exigió respeto por la autonomía de las cortes, recordando que la Rama Judicial es la piedra angular de la Constitución

    Publicado por: SoloDuque

    procurador gregorio eljach
    «Toda autoridad debe acatar los fallos»: Fuerte pronunciamiento del Procurador General en defensa de los jueces

    Resumen: "Debo recordar que la Rama Judicial es piedra angular de nuestra democracia y que sus decisiones se orientan por los principios de independencia y autonomía constitucionales": Procurador

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La tensión entre las ramas del poder público en Colombia suma un nuevo y determinante capítulo. El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, emitió un contundente pronunciamiento oficial en el que asume la vocería del Ministerio Público para respaldar, con absoluta firmeza, a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial.

    El jefe del ente de control hizo un llamado de atención para exigir el respeto incondicional por la separación de poderes, tal como lo ordena la Constitución Política del país.

    Comunicado del Procurador

    Como Procurador General de la Nación asumo la vocería del Ministerio Público para respaldar con absoluta firmeza el pronunciamiento de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial en el sentido de exigir respeto incondicional por la independencia de los poderes como lo ordena nuestra Constitución Política.

    En defensa del ordenamiento jurídico que me ordena la Carta Fundamental debo recordar que la Rama Judicial es piedra angular de nuestra democracia y que sus decisiones se orientan por los principios de independencia y autonomía constitucionales.

    Toda autoridad está obligada a acatar las providencias judiciales expedidas en ejercicio de sus competencias constitucionales, sin perjuicio del uso de los recursos propios de los asuntos judiciales.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.