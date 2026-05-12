«Toda autoridad debe acatar los fallos»: Fuerte pronunciamiento del Procurador General en defensa de los jueces

Resumen: "Debo recordar que la Rama Judicial es piedra angular de nuestra democracia y que sus decisiones se orientan por los principios de independencia y autonomía constitucionales": Procurador

Minuto30.com .- La tensión entre las ramas del poder público en Colombia suma un nuevo y determinante capítulo. El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, emitió un contundente pronunciamiento oficial en el que asume la vocería del Ministerio Público para respaldar, con absoluta firmeza, a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial.

El jefe del ente de control hizo un llamado de atención para exigir el respeto incondicional por la separación de poderes, tal como lo ordena la Constitución Política del país.

Comunicado del Procurador

Como Procurador General de la Nación asumo la vocería del Ministerio Público para respaldar con absoluta firmeza el pronunciamiento de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial en el sentido de exigir respeto incondicional por la independencia de los poderes como lo ordena nuestra Constitución Política.

En defensa del ordenamiento jurídico que me ordena la Carta Fundamental debo recordar que la Rama Judicial es piedra angular de nuestra democracia y que sus decisiones se orientan por los principios de independencia y autonomía constitucionales.

Toda autoridad está obligada a acatar las providencias judiciales expedidas en ejercicio de sus competencias constitucionales, sin perjuicio del uso de los recursos propios de los asuntos judiciales.