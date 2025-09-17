Resumen: En un operativo militar y policial en Yondó, Antioquia, las autoridades capturaron a alias 'Keili' o 'Faber', presunto cabecilla financiero del Clan del Golfo en el Magdalena Medio. Este individuo es señalado de dirigir extorsiones y de ser el autor intelectual de ataques violentos, incluido el homicidio de su pareja y un asalto a una estación de policía donde dos agentes perdieron la vida. La captura, donde se incautó un arma de fuego, representa un golpe significativo a la estructura y las finanzas del grupo armado en la región.

Cae en Yondó el cerebro financiero del Clan del Golfo, acusado de ataques y extorsiones en el Magdalena Medio

En una operación conjunta entre el Gaula Militar del Magdalena Medio y la SIJIN de la Policía Nacional, las autoridades capturaron en flagrancia a un hombre identificado con los alias de ‘Keili’ o ‘Faber’, señalado como el presunto cabecilla financiero de la subestructura Edgar de Jesús Madrid Benjumea del Clan del Golfo. La detención se llevó a cabo en el municipio de Yondó, Antioquia, tras un trabajo de inteligencia que permitió ubicarlo.

De acuerdo con los reportes oficiales, este individuo sería el encargado de manejar las finanzas ilícitas de la organización en varios puntos estratégicos del Magdalena Medio, entre ellos los municipios de Simití, San Pablo y Cantagallo (Bolívar), Yondó (Antioquia) y las localidades santandereanas de Puerto Wilches y Barrancabermeja.

Su rol, según la investigación, incluía la coordinación de extorsiones a comerciantes y sectores productivos de la región para fortalecer al grupo criminal.

Esto le podría interesar: Soldados entregaron comida a más de 160 habitantes de calle en Medellín

Alias ‘Keili’ o ‘Faber’ no solo estaría detrás de las actividades de cobro de dinero ilegal, sino que además es señalado como autor intelectual de varios hechos de violencia. Las autoridades lo relacionan con el ataque a la estación de Policía de Simití, Bolívar, perpetrado el 25 de abril de 2025, en el que dos uniformados fueron asesinados y otro resultó herido.

También se le vincula con el homicidio de su pareja sentimental en junio de 2024, así como con acciones armadas contra civiles, periodistas locales y la Fuerza Pública desde al menos 2019.

Durante el operativo de captura se incautaron un arma de fuego, municiones y otros elementos que, según las autoridades, serán fundamentales para esclarecer los procesos judiciales en curso contra esta estructura del Clan del Golfo.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su judicialización.