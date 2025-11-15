Cae en Santander ciudadano colombo-español buscado por abuso sexual a su hijastra en España

Resumen: La Policía de Colombia, en coordinación con INTERPOL, capturó en Puente Nacional (Santander) a un ciudadano colombo-español reclamado por España por abuso sexual a la hija de su expareja durante ocho años. El detenido quedó a disposición de la autoridad judicial para su extradición, mientras las autoridades reiteran que quienes vulneran la integridad de los menores no encontrarán refugio en el país.

La Policía de Colombia, en coordinación con Interpol, capturó en Puente Nacional, Santander, a un ciudadano con doble nacionalidad colombo-española que era buscado por autoridades judiciales de España por el delito de agresión sexual a una menor de edad.

Según la información oficial, el detenido es señalado de haber abusado sexualmente de la hija de su expareja durante un periodo de ocho años, comprendido entre 2009 y 2016, en territorio español y canadiense. La captura se realizó tras una Notificación Roja emitida por INTERPOL, mecanismo internacional que permite la localización y detención de personas reclamadas por la justicia de otros países.

Las autoridades colombianas reiteraron su compromiso de colaborar con la justicia internacional y aseguraron que quienes vulneran la integridad y los derechos de los menores no encontrarán refugio en el país. El ciudadano capturado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente para los trámites de extradición hacia España.

En Puente Nacional (Santander), la @PoliciaColombia, en coordinación con @INTERPOL_HQ, realizó la retención por Notificación Roja de un ciudadano colombo–español requerido por autoridades judiciales de España por el delito de agresión sexual a menor de edad. El capturado sería… pic.twitter.com/JFm3trE738 — Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) November 14, 2025

La operación refleja la coordinación entre organismos nacionales e internacionales para garantizar que los responsables de delitos graves no evadan la justicia, especialmente cuando se trata de delitos contra niños y adolescentes.