A la cárcel por masacre en Ginebra Valle: identificaron al que dio la orden y al que disparó

Acciones investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron identificar y judicializar a Juan Esteban Vega Rodas y Miguel Ángel Caicedo Pulgarín, dos de los presuntos responsables del crimen de tres personas y las heridas ocasionadas a otra más en hechos ocurridos el pasado 19 de septiembre, en la vereda Los Cocuyos de Ginebra (Valle del Cauca).

Hombres armados ingresaron a una vivienda y, en medio de intimidaciones, obligaron a sus ocupantes, dos de ellos adolescentes de 16 años, a salir del inmueble. Posteriormente, les dispararon. Tres de las víctimas murieron en el lugar y uno de los menores de edad fue trasladado a un centro asistencial donde le salvaron la vida.

Las evidencias dan cuenta de que Vega Rodas habría ordenado el ataque armado; mientras que Caicedo Pulgarín se habría encargado de ejecutarlo y accionar su arma de fuego.

En ese sentido, un fiscal de la Seccional Valle del Cauca los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Masacre 60

Indepaz reportaba así la masacre número 60:

En la noche del viernes, alrededor de las 10:30 p. m., hombres armados que se identificaron como guerrilleros llegaron a una vivienda en el corregimiento de Los Cocuyos, zona rural de Ginebra, Valle del Cauca. Al irrumpir en el lugar, sacaron a cuatro personas y las llevaron hasta una vía cercana, donde les dispararon, causando la muerte de Yilber Adrián López (46 años), Pablo Auce (27 años) y el menor Jhoan López Díaz (16 años), mientras que su hermano gemelo Johan López Díaz (16 años) resultó herido.

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 010 de 2024, en la que advierte sobre la disputa territorial entre el Frente Adán Izquierdo del Estado Mayor Central y el Frente 57 “Yair Bermúdez” en Ginebra. Señala que el Frente Adán Izquierdo busca consolidar control en zonas rurales para asegurar rutas de movilidad, logística y narcotráfico, lo que incrementa el riesgo para campesinos, pequeños agricultores, transportadores, docentes, firmantes de paz y migrantes, documentándose homicidios, amenazas, extorsiones, retenes ilegales y restricciones a la movilidad.

