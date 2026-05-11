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Resumen: La Policía Nacional retuvo en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá a un ciudadano requerido por las autoridades de Kosovo mediante Notificación Roja de Interpol, por homicidio agravado y causación de peligro general. Según la información oficial, era considerado un objetivo de alto valor en la región de los Balcanes y habría viajado por varios países entre 2023 y 2026 usando documentación legítima bajo una identidad alterna serbia. El caso avanza bajo coordinación de cooperación internacional.

Cae en El Dorado peligroso asesino buscado en Kosovo: tenía Circular Roja y usaba identidad falsa

En el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, la Policía Nacional retuvo a un ciudadano requerido por las autoridades de Kosovo, tras detectarse que tenía una Notificación Roja vigente emitida por Interpol.

De acuerdo con la información oficial, el hombre es solicitado por ese país por los delitos de homicidio agravado y causación de peligro general, por lo que su detención se produjo en el marco de los controles migratorios y de cooperación internacional que se realizan en la terminal aérea.

Las autoridades señalaron que el detenido es considerado un objetivo de alto valor para la región de los Balcanes y para la misión de paz de las Naciones Unidas en Kosovo, debido a la gravedad de los hechos por los cuales es requerido.

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Según el reporte conocido, entre los años 2023 y 2026 el ciudadano se habría movilizado por distintos países utilizando documentación legítima, pero bajo una identidad alterna serbia. Dentro de los destinos mencionados se encuentran Colombia, Chile, Filipinas, China, Turquía, Suiza, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Croacia.

La Policía destacó que este procedimiento hace parte de los esfuerzos para fortalecer la cooperación internacional y evitar que delincuentes transnacionales continúen evadiendo la justicia mediante el uso de identidades alternas y desplazamientos constantes entre países.

Por el momento, las autoridades continúan con los trámites correspondientes para avanzar en el proceso que permita poner al capturado a disposición de las instancias competentes.