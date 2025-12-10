Cae ‘El Conductor’, temido extorsionista que tenía bajo amenaza a comerciantes en Zaragoza

Menú Últimas noticias
    Fotos

    Capturado ‘El Conductor’, extorsionista que intimidaba a comerciantes en Zaragoza.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Foto de cortesía.
    Resumen: Capturado “El Conductor”, extorsionista que intimidaba a comerciantes en Zaragoza. Operación de la SIJIN y GAULA permitió incautar un arma y afectar a un GAO en el Bajo Cauca.

    Un importante golpe a la criminalidad fue propinado en el Bajo Cauca luego de que las autoridades capturaran a un extorsionista conocido como ‘El Conductor’, señalado de intimidar a habitantes y comerciantes del municipio de Zaragoza para exigirles dinero a nombre de un Grupo Armado Organizado (GAO) con presencia en la zona.

    La acción operacional se llevó a cabo el pasado 6 de diciembre, en el marco de la estrategia Actuando por Antioquia, desarrollada por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), en coordinación con el GAULA Militar.

    Según el reporte oficial, durante labores de control y verificación relacionadas con denuncias recientes de extorsión, las autoridades identificaron a este hombre cuando presuntamente realizaba actividades asociadas a cobros ilegales y amenazas.

    En una intervención precisa, los uniformados lo capturaron en flagrancia y hallaron en su poder una pistola PPK calibre 7.65 mm, acompañada de cinco cartuchos. Según las investigaciones preliminares, el arma habría sido utilizada para reforzar las intimidaciones y presionar el pago de cuotas extorsivas.

    El detenido deberá responder ante las autoridades por el delito de fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego, mientras se adelanta la verificación de posibles antecedentes y vínculos con estructuras que instrumentalizan la extorsión como fuente de financiación.

    Este resultado representa un avance en la prevención de homicidios y una afectación directa a las finanzas del grupo ilegal que operaba en la zona, fortaleciendo la seguridad de la comunidad.

    La Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar desarrollando acciones contundentes que garanticen la tranquilidad de los habitantes del Bajo Cauca y el departamento.

