¡Denúncielos y hágase rico! Millonaria recompensa por responsables de incendio en el Politécnico JIC

Resumen: El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha anunciado una cuantiosa recompensa a la ciudadanía por información que conduzca a la captura de los responsables del incendio provocado en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid (JIC).
Minuto30.com .- El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha anunciado una cuantiosa recompensa a la ciudadanía por información que conduzca a la captura de los responsables del incendio provocado en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid (JIC).
El mandatario ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita “identificar, capturar y judicializar” a quienes prendieron fuego a un salón dentro de la institución de educación superior pública.
Rechazo al Terrorismo Académico
El Gobernador expresó su rechazo a estos actos de violencia dentro de la academia: “No puede ser que unos pocos siembren terror en una institución de educación superior pública donde miles de jóvenes van a formarse”.
La administración departamental busca así garantizar la seguridad y la tranquilidad de la comunidad educativa del Politécnico.
Gobernador anuncia millonaria recompensa
Antioqueños, ofrecemos hasta 100 millones de pesos de recompensa por información que permita identificar, capturar y judicializar a los responsables de prender fuego a un salón en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid.Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad
No puede ser que unos pocos siembren terror en una institución… pic.twitter.com/iTwc3sF3RW
— Andrés Julián (@AndresJRendonC) December 10, 2025
Aquí más Noticias de Medellín
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios