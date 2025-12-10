Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Denúncielos y hágase rico! Millonaria recompensa por responsables de incendio en el Politécnico JIC

    El Gobernador expresó su rechazo a estos actos de violencia dentro de la academia

    Publicado por: SoloDuque

    Encapuchados prendieron fuego a unas oficinas del Politécnico cuando se posesionaba el nuevo rector
    Encapuchados prendieron fuego a unas oficinas del Politécnico cuando se posesionaba el nuevo rector. Fotos: Capturas de vieo
    ¡Denúncielos y hágase rico! Millonaria recompensa por responsables de incendio en el Politécnico JIC

    Resumen: El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha anunciado una cuantiosa recompensa a la ciudadanía por información que conduzca a la captura de los responsables del incendio provocado en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid (JIC).

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha anunciado una cuantiosa recompensa a la ciudadanía por información que conduzca a la captura de los responsables del incendio provocado en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid (JIC).

    El mandatario ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita “identificar, capturar y judicializar” a quienes prendieron fuego a un salón dentro de la institución de educación superior pública.

    Rechazo al Terrorismo Académico

    El Gobernador expresó su rechazo a estos actos de violencia dentro de la academia: “No puede ser que unos pocos siembren terror en una institución de educación superior pública donde miles de jóvenes van a formarse”.

    La administración departamental busca así garantizar la seguridad y la tranquilidad de la comunidad educativa del Politécnico.

    Gobernador anuncia millonaria recompensa

    Aquí más Noticias de Medellín

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde de Medellín anuncia importantes beneficios tributarios para los ciudadanos

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.