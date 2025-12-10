Encapuchados prendieron fuego a unas oficinas del Politécnico cuando se posesionaba el nuevo rector. Fotos: Capturas de vieo

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha anunciado una cuantiosa recompensa a la ciudadanía por información que conduzca a la captura de los responsables del incendio provocado en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid (JIC).

¡Denúncielos y hágase rico! Millonaria recompensa por responsables de incendio en el Politécnico JIC

Minuto30.com .- El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha anunciado una cuantiosa recompensa a la ciudadanía por información que conduzca a la captura de los responsables del incendio provocado en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid (JIC).

El mandatario ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita “identificar, capturar y judicializar” a quienes prendieron fuego a un salón dentro de la institución de educación superior pública.

Rechazo al Terrorismo Académico

El Gobernador expresó su rechazo a estos actos de violencia dentro de la academia: “No puede ser que unos pocos siembren terror en una institución de educación superior pública donde miles de jóvenes van a formarse”.

La administración departamental busca así garantizar la seguridad y la tranquilidad de la comunidad educativa del Politécnico.

Gobernador anuncia millonaria recompensa

Antioqueños, ofrecemos hasta 100 millones de pesos de recompensa por información que permita identificar, capturar y judicializar a los responsables de prender fuego a un salón en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad No puede ser que unos pocos siembren terror en una institución… pic.twitter.com/iTwc3sF3RW — Andrés Julián (@AndresJRendonC) December 10, 2025

Aquí más Noticias de Medellín