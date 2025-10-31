La Liga BetPlay II-2025, sigue dejando a grandes en el camino, luego de confirmarse la eliminación del Deportivo Cali, ahora el turno es para Millonarios.

El conjunto embajador, selló su triste futuro en la Liga, luego del empate 0-0 contra Once Caldas, conjunto de Manizales que también se quedó sin opciones.

Millonarios, el segundo equipo más ganador del FPC, con 22 puntos, y solo 6 por disputar, solo llegaría a 28, por lo menos 2 puntos por debajo del que puede ser el puntaje máximo.

Cuadro embajador, es 13 en la tabla de posiciones y en esta fecha 18 tenía la obligación de derrotar a Once Caldas para conservar la esperanza.

Los azules capitalinos no pudieron aprovechar las ventajas que la irregular Liga están dando, con resultados que parecieron favorables.

A cambio de los grandes y tradicionales, los cuadrangulares semifinales están proyectado a varios llamados pequeños para disputar la fase definitiva.

¡Millonarios a vacaciones! Los embajadores quedaron eliminados de la Liga

Fortaleza, Águilas Doradas y Alianza de Valledupar están metidos entre los 8 mejores, cupos que les arrebataron a los más tradicionales.

Por fuera de los 8 sin posibilidades están, además de Millonarios, Once Caldas, Deportivo Pereira y el Deportivo Cali.

También por fuera de los 8, pero con una esperanza de meterse entre los 8 están Independiente Santa Fe que es noveno.

Igualmente, están por fuera América de Cali que en la casilla 11, tiene a diferencia de los demás, 3 partidos por jugar, en donde necesitará hacer puntaje perfecto.

Así las cosas tres equipos están de solo dos cupos. Santa Fe, Llaneros y América de Cali, conservan la esperanza de ocupar una de las dos plazas que ahora están en cabeza de Alianza y Águilas.

Ya asegurados en la Liga están, en su orden, Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga, Independiente Medellín, Fortaleza, Deportes Tolima y Junior de Barranquilla.

