Resumen: La captura de narco en Medellín, alias 'El Negro', desarticuló una red que enviaba cocaína a Europa. El hombre tenía vínculos con el grupo criminal La Terraza.

Cae el narco alias ‘El Negro’ en Medellín: enviaba cargamentos de cocaína a Europa

Las autoridades reportaron la captura del narco alias ‘El Negro’ en Medellín con vínculos con el grupo criminal La Terraza y redes de tráfico en Europa.

La operación, que contó con la colaboración del Servicio de Seguridad Interior de Francia, permitió la detención de Pablo Andrés, más conocido como alias ‘El Negro’, a quien la Policía Nacional le atribuye el rol de coordinador de envíos de cocaína hacia varios países de Europa.

Según las autoridades este sujeto gestionaba la compra de insumos químicos para la producción de cocaína en un laboratorio ubicado en el municipio de Santo Domingo, Antioquia.

Su organización operaba bajo el método de outsourcing criminal con el grupo delincuencial La Terraza.

La captura de narco en Medellín se dio en el marco de una ofensiva nacional contra estructuras que mueven drogas hacia mercados internacionales.

