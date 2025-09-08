«Fue un clásico vibrante y emocionante, lo disfruté»: Gandolfi habló del empate 3-3

Resumen: A pesar del empate 3-3 contra el Independiente Medellín, el director técnico de Atlético Nacional, Javier Gandolfi, se mostró satisfecho con el rendimiento de su equipo. En la rueda de prensa, Gandolfi elogió la entrega de sus jugadores y calificó el partido como "vibrante y emocionante", destacando que los aficionados del fútbol seguramente lo disfrutaron. El estratega explicó sus decisiones tácticas, como la entrada de Edwin Cardona para buscar el empate y la de Juan Bauzá y Jorman Campuzano para mejorar el juego y la recuperación en el medio campo. Finalmente, el técnico se mostró optimista sobre el futuro del equipo, asegurando que continuarán por ese camino mientras se preparan para enfrentar al Atlético Bucaramanga.
A pesar del empate 3-3 en el clásico paisa, el director técnico de Atlético Nacional, Javier Gandolfi, expresó su satisfacción con el desempeño del equipo y la calidad del encuentro.
En conferencia de prensa, el estratega argentino destacó la entrega de sus jugadores y la emoción que el partido generó para los más de 36 mil hinchas presentes en el estadio.
«Para los aficionados y los amantes del fútbol, fue un clásico emocionante y seguramente fue uno de los que más disfrutaron en esta fecha», comentó Gandolfi.
El entrenador también explicó las decisiones tácticas tomadas durante el encuentro. Sobre la sustitución de Edwin Cardona por Juan Manuel Zapata, Gandolfi señaló: «Necesitábamos ir a buscar el empate y creíamos que el buen pie de Edwin nos iba a dar esa posibilidad de alimentar a los dos nueve que teníamos en cancha».
Además, resaltó la intención de generar juego y recuperación en el medio campo con la inclusión de Juan Bauzá y Joprman Campuzano.
«Juan lo metimos en el centro con Campuzano para que nos dé el juego y la recuperación que por ahí iba a necesitar el equipo», aclaró.
El técnico se mostró complacido con la reacción de su equipo. «Hoy la verdad que me gustó. El equipo tiene el carácter que está acostumbrado y que estábamos acostumbrados a generar tantas situaciones», afirmó Gandolfi.
Gandolfi se mantuvo optimista de cara al futuro, señalando que el equipo continuará por este camino.
El verde paisa ahora se prepara para recibir a Atlético Bucaramanga en el estadio Atanasio Girardot el sábado 13 de septiembre.
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.