A pesar del empate 3-3 en el clásico paisa, el director técnico de Atlético Nacional, Javier Gandolfi, expresó su satisfacción con el desempeño del equipo y la calidad del encuentro.

Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

En conferencia de prensa, el estratega argentino destacó la entrega de sus jugadores y la emoción que el partido generó para los más de 36 mil hinchas presentes en el estadio.

«Para los aficionados y los amantes del fútbol, fue un clásico emocionante y seguramente fue uno de los que más disfrutaron en esta fecha», comentó Gandolfi.

El entrenador también explicó las decisiones tácticas tomadas durante el encuentro. Sobre la sustitución de Edwin Cardona por Juan Manuel Zapata, Gandolfi señaló: «Necesitábamos ir a buscar el empate y creíamos que el buen pie de Edwin nos iba a dar esa posibilidad de alimentar a los dos nueve que teníamos en cancha».

«Fue un clásico vibrante y emocionante, lo disfruté»: Gandolfi habló del empate 3-3

Además, resaltó la intención de generar juego y recuperación en el medio campo con la inclusión de Juan Bauzá y Joprman Campuzano.

«Juan lo metimos en el centro con Campuzano para que nos dé el juego y la recuperación que por ahí iba a necesitar el equipo», aclaró.

El técnico se mostró complacido con la reacción de su equipo. «Hoy la verdad que me gustó. El equipo tiene el carácter que está acostumbrado y que estábamos acostumbrados a generar tantas situaciones», afirmó Gandolfi.

Gandolfi se mantuvo optimista de cara al futuro, señalando que el equipo continuará por este camino.

El verde paisa ahora se prepara para recibir a Atlético Bucaramanga en el estadio Atanasio Girardot el sábado 13 de septiembre.

Más noticias de Atlético Nacional