Resumen: Un estadounidense de 46 años fue capturado en Medellín con una menor de 14 años que vestía uniforme escolar. Fue enviado a la cárcel por explotación sexual.

Detalles de la captura del ciudadano estadounidense que fue pillado con menor de 14 años en un Airbnb en Medellín

La ofensiva contra el turismo sexual en Medellín no se detiene. Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad y Convivencia, confirmó la captura en flagrancia de un ciudadano estadounidense de 46 años, quien fue sorprendido en un inmueble de rentas cortas tipo Airbnb mientras se encontraba con una menor de tan solo 14 años.

La crudeza del caso estremeció a los uniformados de la Policía de Infancia y Adolescencia, pues al momento del operativo, la niña aún vestía el uniforme de su colegio.

El operativo fue posible gracias a la nueva línea exclusiva de WhatsApp (324-574-3645), donde ciudadanos alertaron sobre el constante ingreso de extranjeros con mujeres que parecían menores de edad a un edificio de apartamentos.

Al llegar al sitio, las autoridades verificaron que el sujeto, quien se identificaba como un supuesto manager financiero, había contactado a la víctima a través de la red social Facebook para pactar un encuentro sexual. Tras el hallazgo, la menor fue trasladada de inmediato para activar la ruta de protección con el ICBF, mientras que el ciudadano estadounidense fue procesado por el delito de demanda de explotación sexual comercial agravada, medida que lo mantendrá en la cárcel de manera intramural.

Con este resultado, Medellín suma casi 30 capturas por delitos sexuales en lo que va del año, de las cuales seis corresponden a ciudadanos extranjeros que vienen al país con fines delictivos.

El secretario Villa Mejía fue enfático al calificar al detenido como un “desgraciado” y advirtió que la investigación continúa abierta, pues se sospecha que, debido a sus constantes viajes a la capital antioqueña, podrían aparecer más víctimas en los próximos meses.

La alcaldía reiteró que no habrá tregua para quienes utilicen plataformas digitales o servicios de alojamiento para vulnerar la integridad de los adolescentes, asegurando que cada alerta ciudadana será verificada con contundencia.

