    ¡Giro histórico! Declaran responsable al bus del MIO por la muerte de Freddy Rincón: Tribunal revocó fallo

    El hecho de que el bus fuera a mayor velocidad que la permitida afectó el resultado del choque en que murió Freddy Rincón

    Publicado por: SoloDuque

    El bus del Mio iba a una velocidad superior al doble de la permitida, al momento del choque con la camioneta de Freddy Rincón. Fotos: Redes Sociales
    Resumen: Si el bus hubiera respetado el límite de velocidad, el impacto no habría tenido la energía cinética necesaria para causar la muerte de Rincón. La prioridad de la vía no le daba derecho al conductor del MIO a exceder la velocidad reglamentaria.

    Minuto30.com .- Cuatro años después de la madrugada que enlutó al país, el caso de Freddy Rincón ha dado un vuelco radical. El Tribunal Superior de Cali revocó en las últimas horas la sentencia de primera instancia que señalaba al “Coloso de Buenaventura” como único responsable del accidente. Ahora, la justicia declara civilmente responsables a la empresa operadora del MIO y a su aseguradora.

    El fallo del Juzgado 8 Civil del Circuito, que en 2025 había culpado exclusivamente a Rincón por saltarse el semáforo en rojo, fue anulado. La nueva sentencia establece que el conductor del bus del MIO también tuvo una participación crítica en el fatal desenlace.

    El exceso de velocidad: La prueba reina

    La apelación, impulsada por un hermano y las sobrinas del exjugador, se basó en un peritaje técnico contundente:

    Velocidad permitida: 30 km/h (límite legal en esa intersección de la calle Quinta).

    Velocidad del bus: Se demostró que el vehículo de servicio público circulaba a más de 60 km/h, el doble de lo permitido.

    La conclusión del Tribunal: Si el bus hubiera respetado el límite de velocidad, el impacto no habría tenido la energía cinética necesaria para causar la muerte de Rincón. La prioridad de la vía no le daba derecho al conductor del MIO a exceder la velocidad reglamentaria.

    El drama familiar y la “batalla” por la demanda

    Aunque el fallo favorece las pretensiones de los demandantes (sobrinas y un hermano de Freddy), la demanda reabrió heridas familiares. Hace dos años, Sebastián Rincón, hijo del exfutbolista, había sido enfático en sus redes sociales, “Hay ‘familiares’ malintencionados que buscan lucrarse con esto y no lo voy a permitir. Ni mi hermano ni yo contratamos a esa firma de abogados”.

    A pesar de la división familiar, la sentencia ya es una realidad jurídica que obliga a la empresa Blanco y Negro Masivo S.A. y a su aseguradora a reparar los perjuicios ocasionados.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


