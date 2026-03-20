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Resumen: Capturan a siete presuntos integrantes del Clan del Golfo en El Santuario, Antioquia. Incautaron armas, droga y material ilegal.

Cae célula del Clan del Golfo en El Santuario: uno era del cartel de los más buscados en Antioquia

Un contundente golpe contra estructuras criminales se registró en el Oriente antioqueño, tras la captura de siete presuntos integrantes de una organización vinculada al Clan del Golfo en el municipio de El Santuario.

El operativo fue adelantado por la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército y la Fiscalía, mediante cinco diligencias de registro y allanamiento que permitieron hacer efectivas las capturas por orden judicial y en flagrancia.

De acuerdo con las autoridades, los detenidos harían parte de la estructura conocida como “Géner Morales”.

Entre los capturados se encuentra alias ‘Pucha’, quien figuraba en el cartel de los más buscados por el delito de homicidio y era considerado un objetivo prioritario por su presunta participación en hechos violentos.

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron un fusil, varias pistolas, munición de diferentes calibres, proveedores, teléfonos celulares, estupefacientes y material de interés investigativo, incluyendo documentación relacionada con actividades ilegales.

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Según las investigaciones, esta estructura estaría vinculada a delitos como concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefacientes, así como fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego.

Las capturas se lograron tras labores de inteligencia y seguimiento que permitieron identificar la ubicación de los implicados y ejecutar los allanamientos de manera simultánea, evitando posibles fugas.

Las autoridades señalaron que este resultado representa una afectación directa a las intenciones de expansión territorial del grupo criminal, así como a su participación en disputas por el control de economías ilegales en la región.

Con este operativo, la fuerza pública reiteró su compromiso con la seguridad en Antioquia y aseguró que continuará adelantando acciones para desarticular estructuras que afectan la tranquilidad de las comunidades.

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