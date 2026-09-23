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Resumen: Capturan en Medellín a alias 'Cleiver', señalado cabecilla de la 'Cota 905' y requerido por Venezuela mediante notificación roja de Interpol.

¡Cayó en Laureles! Capturan a presunto cabecilla de ‘Cota 905’ señalado de tener nexos con el Tren de Aragua

La ‘Cota 905’ volvió a quedar en el radar de las autoridades luego de que la Policía Nacional reportara la captura en Medellín de alias ‘Cleiver’, ciudadano venezolano señalado como presunto cabecilla de esta estructura criminal, a la que las autoridades atribuyen nexos operativos con el Tren de Aragua.

El procedimiento se realizó este miércoles 23 de septiembre en el sector de Laureles, en una zona residencial y comercial de la capital antioqueña.

La operación fue adelantada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), con apoyo de Migración Colombia, luego de labores de seguimiento y de intercambio de información con agencias internacionales.

Alias ‘Cleiver’ era requerido por las autoridades venezolanas mediante una notificación roja de Interpol. Según la información oficial, en su contra existen investigaciones abiertas desde 2021 por presuntos delitos de secuestro agravado, extorsión agravada, terrorismo, obstrucción de la libertad de comercio y asociación agravada para delinquir.

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De acuerdo con los reportes entregados por las autoridades, la ‘Cota 905’ tendría presencia criminal en Caracas y mantendría vínculos operativos con el Tren de Aragua.

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A esta estructura se le atribuyen presuntas actividades relacionadas con extorsiones a comerciantes, secuestros selectivos, homicidios y tráfico transnacional de armas y estupefacientes. Estos señalamientos corresponden a investigaciones y reportes de las autoridades.

Después del procedimiento en Medellín, el ciudadano fue puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación. Allí se adelantarán las actuaciones correspondientes frente a la solicitud de las autoridades venezolanas y a su eventual extradición.

La Policía señaló que continuará trabajando con organismos internacionales para ubicar a personas requeridas por delitos transnacionales y estructuras criminales con presencia en diferentes países.

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