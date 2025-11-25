Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Cae la temida ‘banda del carro rojo’ en Bogotá: siete capturados y autos recuperados

En una operación realizada por la Policía Metropolitana de Bogotá, desarticuló a la conocida ‘banda del carro rojo’, señalada de protagonizar casos de hurto de vehículos con métodos violentos en diferentes localidades de la capital.

Los delincuentes utilizaban dos automóviles (un Renault Scala rojo y un Mazda 3 del mismo color) para identificar a sus víctimas, interceptarlas y despojarlas de sus carros en cuestión de segundos.

La intervención policial permitió la recuperación de tres automóviles reportados como robados, además de la captura en flagrancia de siete personas que, según las primeras indagaciones, estarían involucradas en una cadena de hurtos cometidos durante las últimas semanas.

El alcalde Carlos Fernando Galán celebró el resultado e invitó a las personas que hayan sido víctimas de robos violentos recientemente a comunicarse con la línea 3058175671 de la SIJIN para aportar información que fortalezca los procesos judiciales. Insistió en que la denuncia ciudadana es determinante para evitar que los capturados recuperen la libertad.

Las acciones de control adelantadas en el mes de noviembre por la Policía Metropolitana han permitido la recuperación de 43 automotores (15 carros y 28 motocicletas), así como la captura de 48 personas por delitos relacionados con robos, receptación y participación en redes de comercialización ilícita.

En lo corrido del año, la cifra asciende a 2.269 automotores recuperados, además de la desarticulación de estructuras como Altagama, Platinos y The Trucks.

Según el análisis reciente, la modalidad de halado continúa siendo la más común, concentrando el 63% de los carros y el 75% de las motocicletas robadas.

Las localidades con mayores reducciones en este delito durante 2025 son La Candelaria, Mártires, Antonio Nariño, Kennedy y Usaquén.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar de inmediato y usar la línea 3058175671 para aportar información clave que permita seguir desmantelando bandas dedicadas al hurto de vehículos.

