Millonarios informó que el Equipo Profesional Masculino está disfrutando de un tiempo de vacaciones de fin de año.

El equipo profesional volverá a integrarse a final de este mes para los exámenes médicos de ingreso y el inicio de pretemporada.

El cuadro embajador no logró entrar al grupo de los ocho de la Liga BetPlay, tras un semestre de malos resultados.

Adicionalmente, a manos de Envigado, un equipo que se fue al descenso, quedó eliminado de la Copa BetPlay, y en ese sentido, se quedó sin competencias.

¡Ventajas de no clasificar! Millonarios anunció que su plantilla profesional salió a vacaciones

El embajador terminó el todos contra todos del torneo clausura en la casilla 12, tras alcanzar solo 26 mientras el último clasificado lo hizo con 29 más diferencia de goles.

En esos escasos 26 puntos alcanzados por Millonarios, solo lograron ganar 7 partidos, empataron 5 y perdieron 8.

En el semestre marcaron 23 goles, recibieron 26, para una diferencia de menos tres goles.

Junto a Millonarios, otros equipos de renombre como Once Caldas, Deportivo Cali y Deportivo Pereira se quedaron por fuera.

Más noticias de Deportes