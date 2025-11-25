¡Ventajas de no clasificar! Millonarios anunció que su plantilla profesional salió a vacaciones

Minuto30
    Millonarios confirmó que sus jugadores salieron a vacaciones y llegarán descansados para pensar en el 2026. Foto: Millonarios FC
    Resumen: Millonarios F.C. culminó un semestre con resultados decepcionantes, quedando eliminado de la Liga BetPlay al terminar en la casilla 12 con solo 26 puntos, y también de la Copa BetPlay a manos de Envigado, lo que los dejó sin competencias restantes; debido a esto, la plantilla profesional masculina fue enviada a vacaciones de fin de año el pasado fin de semana y regresará a finales de mes para los exámenes médicos e inicio de la pretemporada.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Millonarios informó que el Equipo Profesional Masculino está disfrutando de un tiempo de vacaciones de fin de año.

    El equipo profesional volverá a integrarse a final de este mes para los exámenes médicos de ingreso y el inicio de pretemporada.

    El cuadro embajador no logró entrar al grupo de los ocho de la Liga BetPlay, tras un semestre de malos resultados.

    Adicionalmente, a manos de Envigado, un equipo que se fue al descenso, quedó eliminado de la Copa BetPlay, y en ese sentido, se quedó sin competencias.

    El embajador terminó el todos contra todos del torneo clausura en la casilla 12, tras alcanzar solo 26 mientras el último clasificado lo hizo con 29 más diferencia de goles.

    En esos escasos 26 puntos alcanzados por Millonarios, solo lograron ganar 7 partidos, empataron 5 y perdieron 8.

    En el semestre marcaron 23 goles, recibieron 26, para una diferencia de menos tres goles.

    Junto a Millonarios, otros equipos de renombre como Once Caldas, Deportivo Cali y Deportivo Pereira se quedaron por fuera.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

