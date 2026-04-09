Resumen: Capturado alias 'William' en Pasto por su presunta autoría en siete atentados terroristas, incluido el ataque a RCN Radio. Conozca los detalles de su judicialización.

¡Cayó el terror de Pasto! Alias ‘William’ enfrentará a la justicia por atentados con explosivos y ataques a la prensa

En una operación de alta precisión ejecutada en la ciudad de Pasto, la Policía Nacional logró la captura de un hombre conocido como alias ‘William’, señalado como el cerebro detrás de una escalada de violencia que azotó a la capital de Nariño en los últimos meses.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, este individuo sería el responsable de coordinar y ejecutar al menos siete atentados terroristas que sembraron el pánico entre los habitantes del suroccidente del país.

Alias ‘William’ fue procesado por la Fiscalía 103 Seccional Especializada contra Organizaciones Criminales, bajo cargos de terrorismo y concierto para delinquir.

Atentado contra sede de RCN Radio

Entre los hechos más graves que se le atribuyen figura el atentado con explosivos contra la sede de RCN Radio en Pasto, perpetrado el 25 de noviembre de 2025.

Aunque dicha acción no dejó víctimas fatales, el impacto estructural y el mensaje de intimidación contra el ejercicio periodístico generaron una alerta nacional.

El director de la Policía, general William Rincón, confirmó a través de sus canales oficiales que la investigación vincula al capturado con ataques a estaciones de servicio, el lanzamiento de granadas en el corregimiento de Dolores y hostigamientos directos contra la Estación de Policía Norte y la subestación de Jamondino.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó que el accionar de alias ‘William’ no se limitaba al uso de explosivos, sino que también lideraba campañas de guerra psicológica.

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Según el jefe de la cartera, este cabecilla articulaba la instalación de pendones y la realización de grafitis alusivos a las disidencias, con el objetivo de demostrar un supuesto control territorial y doblegar la voluntad de la población civil.

“Con esta captura, se debilitan de manera significativa las capacidades logísticas y de intimidación de este grupo ilegal en la región”, puntualizó el ministro tras conocerse el resultado del operativo.

Este golpe judicial se produce en un contexto de máxima tensión en el departamento de Nariño, donde la seguridad ha sido reforzada debido a los ataques sistemáticos contra la fuerza pública y vehículos oficiales reportados desde inicios de 2026.

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