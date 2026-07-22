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Resumen: Capturan a alias ‘Plateado’, señalado como máximo cabecilla del grupo delincuencial San Pablo y requerido por extorsión y otros delitos.

Cayó el máximo cabecilla de San Pablo: alias ‘Plateado’ dirigía una red de extorsión

Las autoridades capturaron en el municipio de Bello a alias ‘Plateado’, señalado como el principal cabecilla del Grupo Delincuencial Común Organizado San Pablo y considerado uno de los presuntos responsables de coordinar una red de extorsión que afectaba a comerciantes y transportadores en Medellín y varios municipios de Antioquia.

El procedimiento fue realizado por la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, luego de una investigación de nueve meses adelantada por el Gaula.

Durante las pesquisas se recopilaron interceptaciones telefónicas, entrevistas, declaraciones, reconocimientos fotográficos y otros elementos que permitieron sustentar la orden judicial.

Según las autoridades, el capturado dirigía el cobro de extorsiones a tenderos, comerciantes, distribuidores de productos de la canasta familiar, mototaxistas y conductores del servicio público.

Las actividades ilegales se concentraban en las comunas Popular, Manrique y Aranjuez de Medellín, además de municipios como Guarne, Andes, Titiribí, Ciudad Bolívar y Fredonia.

Las investigaciones indican que la estructura exigía pagos periódicos de entre $150.000 y $500.000 pesos a comerciantes para permitir la distribución de mercancías, además de imponer cobros diarios a quienes prestaban servicios de transporte informal y público.

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Durante el operativo fueron incautados tres teléfonos celulares, que serán sometidos a análisis forense con el fin de obtener información que permita fortalecer nuevas investigaciones y esclarecer otros hechos relacionados con esta organización.

Con esta captura, las autoridades completan 56 integrantes del grupo delincuencial San Pablo detenidos, entre ellos el máximo cabecilla, el segundo al mando, 21 coordinadores y otros 33 presuntos integrantes investigados por delitos como extorsión, homicidio y tráfico de estupefacientes.

Alias ‘Plateado’ quedó a disposición de la autoridad judicial competente para responder por los delitos de extorsión, desplazamiento forzado y concierto para delinquir agravado.

Las autoridades aseguraron que continuarán las operaciones para afectar las finanzas y la estructura de mando de este grupo delincuencial.

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