Cae alias ‘Manyoma’, presunto cabecilla armado de una red criminal en Ciudad Bolívar

Resumen: La Policía capturó en Ciudad Bolívar a un joven señalado de coordinar el microtráfico en el barrio Pío XII y de pertenecer a una estructura criminal.

Un nuevo golpe contra el microtráfico y las estructuras delincuenciales se registró en el municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia, tras la captura de un joven señalado de coordinar la venta de estupefacientes en el casco urbano de esta localidad.

El procedimiento fue adelantado por unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), en el barrio Pío XII, donde las autoridades realizaban labores de control y prevención enfocadas en la reducción de delitos que afectan la convivencia ciudadana.

Durante el operativo, los uniformados interceptaron a un hombre de 21 años, conocido con el alias de “Manyoma”, oriundo del municipio de Urrao, quien fue sorprendido portando un arma de fuego sin la documentación legal exigida.

Al momento de la requisa, la Policía halló un revólver calibre 38, varios cartuchos y vainillas percutidas, lo que derivó en su captura inmediata.

Según información recopilada por las autoridades, el capturado sería el presunto coordinador de puntos de expendio de sustancias ilícitas en el barrio Pío XII y, además, estaría vinculado a una estructura criminal dedicada no solo al microtráfico, sino también a actividades de sicariato en el suroeste antioqueño. De manera preliminar, se investiga su posible relación con el grupo delincuencial organizado conocido como “Carne Rancia”.

La incautación del arma de fuego y la captura de este individuo representan, según la Policía, una afectación directa a las finanzas y al accionar violento de estas organizaciones ilegales, que utilizan el microtráfico como principal fuente de ingresos para sostener otras actividades criminales.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de porte ilegal de armas de fuego, mientras avanzan las investigaciones para determinar su responsabilidad en otros hechos delictivos ocurridos en la zona.

Finalmente, la Policía Nacional reiteró que continuará adelantando operativos focalizados en distintos municipios del suroeste de Antioquia, con el objetivo de debilitar a los grupos delincuenciales organizados y fortalecer la seguridad de las comunidades.

