Resumen: Capturan en Sabaneta, Antioquia, a alias Lalo, narcotraficante colombiano buscado con Circular Roja de Interpol por tráfico de cocaína desde puertos de Perú.

Alias ‘Lalo’ cayó en Sabaneta, narco buscado con Circular Roja de Interpol por enviar cocaína desde Perú

En un operativo conjunto entre autoridades de Colombia y Perú fue capturado en el sur del Valle de Aburrá alias ‘Lalo’, un narcotraficante colombiano requerido mediante Circular Roja de Interpol por el delito de tráfico ilícito de drogas.

La detención de alias ‘Lalo’, identificado como Juan Camilo, se realizó en el municipio de Sabaneta, Antioquia, durante labores de patrullaje adelantadas por uniformados de la Policía Nacional.

El procedimiento fue posible gracias al trabajo coordinado entre la Policía colombiana, la Policía Nacional del Perú y las fiscalías de ambos países.

De acuerdo con las investigaciones, el capturado estaría vinculado a una red internacional de narcotráfico dedicada al envío de clorhidrato de cocaína desde puertos peruanos hacia Norteamérica y Europa.

Las autoridades señalaron que una de las principales modalidades utilizadas por la organización consistía en la contaminación de contenedores en el terminal marítimo del Callao, en Perú, para sacar la droga hacia diferentes destinos internacionales.

Las investigaciones indican que alias ‘Lalo’ tendría una trayectoria criminal de aproximadamente 12 años, con operaciones relacionadas con el narcotráfico en países como Panamá, Perú y Brasil. Incluso, en 2012 su nombre apareció en la lista de los criminales más buscados por el Ministerio del Interior del Perú.

Tras su captura en territorio antioqueño, Juan Camilo fue puesto a disposición de las autoridades competentes mientras se adelantan los trámites legales correspondientes para su extradición hacia Perú, país donde deberá responder por los cargos que le atribuye la justicia.

