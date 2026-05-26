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    «Abelardo de la Espriella ganará, le guste o no»: Alvaro Leyva a Gustavo Petro

    Álvaro Leyva lanza una predicción judicial lapidaria: «cuando Benedetti declare en tribunales norteamericanos, el destino de Petro estará sellado».

    Publicado por: SoloDuque

    Fiscalía acusa a excanciller Álvaro Leyva por presuntas irregularidades en caso de pasaportes
    Foto de archivo.
    «Abelardo de la Espriella ganará, le guste o no»: Alvaro Leyva a Gustavo Petro

    Resumen: Leyva lanza una predicción judicial lapidaria: "cuando Benedetti declare en tribunales norteamericanos, el destino de Petro estará sellado".

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En una explosiva carta abierta que sacude la recta final de la campaña presidencial de 2026, el exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, oficializó su ruptura definitiva con el presidente Gustavo Petro.

    A través de un extenso documento que apela a su memoria histórica junto al inmolado líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, el exfuncionario lanzó graves acusaciones contra el actual gobierno, advirtiendo sobre una supuesta estrategia para desconocer los resultados en las urnas ante una eventual victoria del candidato Abelardo de la Espriella.

    Las graves denuncias del exministro

    El texto de Leyva, quien a la llegada al gobierno Petro fue una de las figuras más importantes del gabinete, no escatima en adjetivos y plantea un panorama de máxima tensión electoral. Entre los puntos más críticos de su misiva destacan:

    Decepción profunda: Leyva aseguró que aceptó ser ministro creyendo en la rectitud del mandatario, pero afirmó haberse equivocado radicalmente. «Conocí el monstruo por dentro: su vileza y su degradación», sentenció en la carta.

    El «fantasma» del fraude: El exfuncionario acusa directamente a Gustavo Petro de estar construyendo un relato anticipado de manipulación electoral y de deslegitimar el software de escrutinio para tener una excusa y no aceptar un resultado adverso. Según Leyva, este es el «as falso bajo la manga» del Gobierno.

    Presión internacional y el factor Benedetti: El documento advierte que la comunidad internacional, especialmente desde Estados Unidos con figuras como Rick Scott y María Elvira Salazar, está monitoreando la situación. Además, Leyva lanza una predicción judicial lapidaria: asegura que cuando el exembajador Armando Benedetti declare en tribunales norteamericanos, «el destino de Petro estará sellado».

    La inusual propuesta constitucional

    Frente al clima de desconfianza que denuncia, Álvaro Leyva le planteó al presidente una salida inédita amparada en la Constitución Política en caso de que este decida alegar fraude durante la primera o segunda vuelta:

    Separación temporal del cargo: Le sugiere acogerse al Artículo 193 de la Constitución, solicitando una licencia al Senado para apartarse temporalmente de la Presidencia.

    Asunción de la Vicepresidencia: Durante ese lapso, la vicepresidenta asumiría las riendas del Estado.

    Comisión internacional: Se invitaría a una misión de alto nivel (integrada por Estados Unidos, la ONU, el Vaticano y eurodiputados) para auditar el software, revisar las actas y verificar las denuncias en los territorios.

    Transición pacífica: Una vez avalados o rechazados los resultados por esta comisión, se garantizaría la entrega del poder antes del 7 de agosto.

    El pronunciamiento cierra con una validación absoluta a la candidatura de la derecha, afirmando categóricamente que Abelardo de la Espriella ganará la Presidencia y que el actual mandatario tendrá que aceptar esa realidad.

    Carta de Alvaro Leyva

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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