Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El control policial también arrojó resultados en la prevención de delitos: los uniformados lograron la incautación de 1 arma de fuego y la captura de 1 persona por microtráfico.

400 comparendos, carros y motos inmovilizados y hasta un arma incautada: primer balance de Halloween en Medellín

Minuto30.com .- Las autoridades de Medellín han llevado a cabo un riguroso operativo de seguridad durante la noche de Halloween, desplegando un amplio dispositivo con más de siete puestos de control móviles. El objetivo principal fue contener las denominadas rodadas ilegales y garantizar el orden público en toda la ciudad.

Los operativos se concentraron en puntos estratégicos conocidos por ser foco de estas actividades, incluyendo sectores como Manrique, El Poblado, Castilla, Belén, Barrio Antioquia y la Autopista. Este despliegue buscó cubrir las principales arterias viales y zonas residenciales.

El balance parcial de los controles ha arrojado cifras contundentes en la lucha contra la ilegalidad y el incumplimiento de las normas de tránsito. Se impusieron un total de 400 comparendos a conductores.

En cuanto a inmovilizaciones, el número de vehículos sacados de circulación es significativo: se inmovilizaron 182 motocicletas y 15 vehículos, evidenciando las múltiples infracciones cometidas por los participantes de las rodadas.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

El control policial también arrojó resultados en la prevención de delitos: los uniformados lograron la incautación de 1 arma de fuego y la captura de 1 persona por porte y tráfico de estupefacientes.

Aquí más Noticias de Medellín

Aquí más Noticias de Medellín