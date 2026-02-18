Resumen: Alias "Camilo", cabecilla del Frente Oliver Sinisterra de las FARC, fue capturado en Esmeraldas tras un enfrentamiento. Controlaba minería ilegal y extorsiones.

Militares ecuatorianos capturaron a alias ‘Camilo’, cabecilla de las Farc que sembraba el terror en la frontera

En una contundente operación de inteligencia ejecutada el pasado 17 de febrero, las Fuerzas Militares ecuatorianas lograron la captura de Kevin, alias ‘Camilo’, presunto cabecilla de las disidencias de las FARC.

El operativo, desarrollado en el sector Juan Montalvo del cantón Eloy Alfaro, en la provincia de Esmeraldas, permitió desmantelar una base clandestina del Frente Oliver Sinisterra (FOS) que servía como centro de operaciones para la extorsión y la protección armada de enclaves de minería ilegal en la zona fronteriza con Colombia.

El asalto a la base, una estructura de madera oculta en la selva, derivó en un intenso enfrentamiento cuando el personal militar fue recibido con disparos.

Tras aplicar el uso progresivo de la fuerza, los uniformados tomaron el control del sector, logrando la captura de alias ‘Camilo’, de nacionalidad colombiana, junto a otros diez sujetos vinculados a la organización.

Según las autoridades, este grupo criminal no solo se dedicaba a las extorsiones contra los habitantes locales, sino que custodiaba corredores estratégicos de economías ilícitas en puntos como Zapallo Grande y Playa de Oro.

Durante el registro del inmueble, las tropas incautaron un arsenal que evidencia la capacidad de fuego de esta estructura, incluyendo un fusil AR15, escopetas, pistolas y abundante munición de guerra.

Este resultado representa un alivio para la región, donde la población civil ha sido víctima de amedrentamiento constante y cobro de “vacunas”.

