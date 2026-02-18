Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6
    Video

    Capturado al visitar la tumba de su bebé: detalles del padre que mató a su hijo en Medellín

    El hombre que intentó fingir un accidente doméstico para ocultar la muerte de su bebé de nueve meses fue enviado a la cárcel.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Capturado al visitar la tumba de su bebé: detalles del padre que mató a su hijo en Medellín

    Resumen: Sergio fue enviado a la cárcel por el homicidio de su hijo de 9 meses en Medellín. Fue capturado en el cementerio el día del cumpleaños del bebé.

    El pasado 17 de febrero, se conocieron los detalles más sombríos sobre el proceso judicial contra Sergio, el hombre de 24 años señalado de asesinar a su propio bebé de 9 meses. Tras un riguroso análisis técnico-científico, la Fiscalía y la Alcaldía de Medellín confirmaron que el sujeto fue enviado a prisión de manera preventiva.

    La captura se dio cuando el implicado salía del cementerio Jardines Montesacro, lugar al que acudió para visitar, al parecer, la tumba del menor el día en que este cumpliría su primer año de vida.

    El caso, que se remonta a noviembre de 2025, dio un giro absoluto gracias al dictamen de Medicina Legal. Aunque Sergio sostuvo que el pequeño había sufrido una caída accidental en su vivienda del barrio Juan XXIII, las pruebas forenses desmintieron su versión.

    “El impacto de alta energía y velocidad evidencia que no fue un accidente, sino que a este niño lo asesinó su propio padre”, sentenció el alcalde Federico Gutiérrez.

    Tras 30 días de agonía, el bebé falleció el 9 de diciembre, dejando tras de sí una estela de sospechas que la Fiscalía de la Unidad de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) logró convertir en una orden de captura.

    A pesar de que el procesado no aceptó los cargos por homicidio agravado durante las audiencias preliminares, el juez determinó que representa un peligro para la sociedad y ordenó su reclusión inmediata.

    El mandatario destacó la contundencia de la acción institucional para lograr esta justicia, lamentando profundamente que el mismo progenitor fuera el verdugo del bebé de 9 meses.

