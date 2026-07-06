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    Hombre se escondía en Bogotá por abusar de sus tres hijastras en Bello

    Policía de Bogotá capturó en Usme a padrastro acusado de abusar sistemáticamente a sus tres hijastras.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Hombre se escondía en Bogotá tras abusar de sus tres hijastras en Bello
    Foto de Policía Nacional.
    Hombre se escondía en Bogotá por abusar de sus tres hijastras en Bello

    Resumen: Policía de Bogotá capturó en Usme a padrastro acusado de violar sistemáticamente a sus tres hijastras en Bello, Antioquia y la capital.

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    La Policía Metropolitana de Bogotá materializó la captura de un sujeto que era buscado de forma implacable, señalado de abusar sexualmente a sus tres hijastras de 13, 14 y 15 años de edad.

    Las investigaciones judiciales revelaron que las conductas delictivas de este padrastro habrían comenzado en el año 2023 en el municipio de Bello, Antioquia, lugar desde donde el núcleo familiar se trasladó posteriormente hacia la ciudad de Bogotá con el fin de evadir el radar de los entes investigativos.

    Sin embargo, el cambio de ciudad no detuvo el horror para las menores. Una vez asentados en un sector de la localidad de Usme, el indiciado presuntamente reincidió en las agresiones de índole sexual de manera violenta contra las adolescentes, registrándose el último suceso delictivo el pasado 23 de mayo de 2026.

    Según los reportes policiales, una de las víctimas padece una condición de discapacidad cognitiva, una situación de vulnerabilidad extrema que el victimario aprovechaba para cometer los vejámenes.

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    Para garantizar su impunidad y el silencio de las menores, el padrastro recurría de manera constante a agresiones físicas brutales y a amenazas psicológicas directas, asegurándoles que las expulsaría definitivamente de la vivienda si se atrevían a poner los hechos en conocimiento de los organismos de seguridad.

    El individuo fue puesto a disposición inmediata de la Fiscalía General de la Nación para las respectivas audiencias concentradas de legalización e imputación de cargos.

    Debido a la gravedad y continuidad de los hechos expuestos, el procesado podría ser imputado por el delito de acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo y sucesivo, conducta punible que acarrea severas penas privativas de la libertad en centros carcelarios de máxima seguridad del país.

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