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    Se conocen más detalles del asesinato de Carlos Andrés Sánchez, profesor del Pascual Bravo

    El presunto agresor, quien pertenecería a «la terraza», fue encontrado con heridas de gravedad que comprometían su vida

    Publicado por: SoloDuque

    Policía de Bogotá investiga un atentado sicarial que dejó a un hombre herido
    Foto: Archivo
    Se conocen más detalles del asesinato de Carlos Andrés Sánchez, profesor del Pascual Bravo

    Resumen: El dramático episodio ocurrió alrededor de la 1:18 a. m. Según el relato de los hechos, la madre de la víctima se encontraba durmiendo en el primer piso de la vivienda cuando unos fuertes ruidos, semejantes a una riña, y los ladridos alterados de los perros, la despertaron.

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    Minuto30.com .- La madrugada de este viernes, 3 de julio de 2026, una tragedia enlutó al sector de Manrique y a la comunidad académica de Medellín. Carlos Andrés Sánchez Arenas, un ingeniero mecánico de 35 años y destacado docente, perdió la vida tras ser víctima de un violento ataque dentro de su propia residencia en el barrio Berlín.

    Las primeras hipótesis de las autoridades apuntan a que el crimen se habría originado por un presunto hurto, situación en la que el profesor, al parecer, intentó defenderse de su agresor.

    Una madre buscando salvar a su hijo

    El dramático episodio ocurrió alrededor de la 1:18 a. m. Según el relato de los hechos, la madre de la víctima se encontraba durmiendo en el primer piso de la vivienda cuando unos fuertes ruidos, semejantes a una riña, y los ladridos alterados de los perros, la despertaron.

    Al subir al segundo piso, donde residía su hijo, la mujer observó salir del inmueble a un sujeto vestido de negro que iba impregnado de sangre.

    Al ingresar a la habitación, encontró a Carlos Andrés, quien vestía únicamente una pantaloneta oscura, gravemente herido con un arma cortopunzante. Con la ayuda desesperada de varios vecinos, el docente fue trasladado de urgencia a Policlínica, donde lamentablemente falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones que presentaba en el tórax, el hombro y los muslos.

    El presunto asesino fue capturado tras huir malherido

    El trágico desenlace de este presunto intento de hurto dejó un rastro que permitió la rápida ubicación del sospechoso. Todo indica que el profesor Sánchez se habría defendido valientemente, logrando herir a su atacante antes de caer.

    Minutos después, uniformados de la zona de atención hallaron a un joven de 19 años en la carrera 45A con calle 92. El sujeto, que coincidía con la descripción, gorra negra, buzo negro, jean azul y tenis negros y presentaba cinco lesiones por arma cortopunzante, presuntamente ocasionadas por la víctima.

    El sospechoso fue trasladado de inmediato a la Clínica León XIII, donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por un compromiso pulmonar. Allí, las autoridades le materializaron la captura por el delito de homicidio.

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    Según fuentes preliminares de la investigación, el presunto victimario pertenecería a la banda delincuencial «La Terraza».

    Mensaje de la Institución Pascual Bravo

    Con profundo pesar, el Instituto Técnico Industrial Pascual Bravo expresa su solidaridad con la familia, amigos y seres queridos de nuestro docente, Carlos Andrés Sánchez Arenas.

    🤍 Su paso por nuestra Institución dejó huella y hoy nos unimos en un abrazo de esperanza y acompañamiento para quienes enfrentan su partida.

    🙏 Elevamos una oración por su eterno descanso y enviamos un mensaje de fortaleza a todos aquellos que tuvieron el privilegio de compartir con él.

    🕯️ Que su recuerdo permanezca en la memoria de quienes lo conocieron.

    profe pascual bravo

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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