Resumen: Frente a la inminencia de los cortes, EPM reiteró que el esfuerzo ciudadano actual es valioso pero insuficiente. Bajo la premisa de que "cada litro y cada gota cuenta", la entidad instó a los hogares a adoptar hábitos de ahorro inmediatos

«Cada gota cuenta»: Humberto Iglesias, gerente (e) de EPM, confirma el regreso de los cortes de agua en Medellín

Minuto30.com .- Humberto Iglesias, gerente encargado de Empresas Públicas de Medellín (EPM), confirmó el regreso de las interrupciones en el servicio de acueducto para la ciudad. Pese a las recientes lluvias, la entidad advirtió que el consumo ciudadano sigue superando el ingreso de agua a las fuentes y caudales, en medio de lo que califican como el fenómeno de El Niño más severo del que se tenga registro.

Durante su pronunciamiento, el directivo detalló las razones detrás de la medida y lanzó una advertencia sobre el panorama climático que enfrenta la región:

Lluvias engañosas: Iglesias fue enfático en aclarar que los aguaceros recientes no solucionan la crisis hídrica. «Que llueva algunos días no significa que el problema haya terminado. Las lluvias puntuales ayudan, pero no son suficientes», señaló el gerente (e), indicando que el déficit en los embalses continúa.

Preparación para la etapa crítica: EPM advirtió que el fenómeno climático apenas está arrancando. Según las proyecciones, los meses de mayor exigencia y sequía serán diciembre, enero y febrero, por lo que las suspensiones actuales buscan administrar las reservas para evitar escenarios más drásticos.

Posibles medidas más severas: Aunque la empresa monitorea diariamente los caudales, Iglesias advirtió que si el comportamiento ciudadano no mejora y las condiciones desfavorables persisten, EPM se verá obligada a tomar decisiones más estrictas en las próximas semanas.

«No pedimos dejar de usar el agua, pedimos no desperdiciarla»

Frente a la inminencia de los cortes, EPM reiteró que el esfuerzo ciudadano actual es valioso pero insuficiente. Bajo la premisa de que «cada litro y cada gota cuenta», la entidad instó a los hogares a adoptar hábitos de ahorro inmediatos:

Tomar duchas más cortas y cerrar la llave cuando no sea estrictamente necesaria.

Utilizar la lavadora únicamente con cargas completas.

Identificar y reparar fugas internas de manera inmediata.

Almacenar solo el agua necesaria para afrontar los horarios de corte, evitando el acaparamiento que luego termina en desperdicio.

«El verdadero mensaje no es solamente que EPM vuelve a hacer interrupciones. El mensaje es que lo que ahorremos hoy nos ayudará a evitar medidas más difíciles mañana», concluyó Iglesias.

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