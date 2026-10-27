Resumen: Cables de alta tensión cayeron sobre un bus de Flota Águila que cubría la ruta Bogotá-Tabio, en la vía Siberia-Tenjo, Cundinamarca, el lunes 26 de octubre hacia las 2:54 p. m. Una persona murió y seis resultaron heridas, entre ellas un bombero, y fueron llevadas al Hospital de Engativá, donde una mujer está grave. La vía fue cerrada y aún no se conocen la identidad de la víctima ni las causas.

Cables de alta tensión cayeron sobre un bus en Tenjo: una persona murió y seis resultaron heridas

Una persona murió y otras seis resultaron heridas, entre ellas un bombero, luego de que varios cables de alta tensión cayeran sobre un bus intermunicipal en la vía Siberia-Tenjo, en Cundinamarca. La emergencia se registró en la tarde del lunes 26 de octubre y obligó a cerrar temporalmente el corredor vial.

Según el reporte entregado por el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, la alerta se recibió hacia las 2:54 de la tarde. El hecho ocurrió en el kilómetro 5 de la vía Siberia-Tenjo, a la altura de la vereda El Chacal, cerca del colegio de la zona. El vehículo, de la empresa Flota Águila, cubría la ruta Bogotá-Tabio y llevaba pasajeros en el momento del accidente.



Foto: Bomberos de Cundinamarca

Un bus energizado con pasajeros a bordo

De acuerdo con las autoridades, la caída de las redes eléctricas hizo que la estructura metálica del bus quedara energizada, mientras había personas en su interior y líneas expuestas sobre la vía. Los organismos de socorro reportaron además un conato de incendio en la parte baja del vehículo y humo, lo que obligó a evacuar a los ocupantes por puertas y ventanas.

El delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, capitán Álvaro Farfán, informó que se recibió el reporte de un grave incidente por la caída de cables de alta tensión sobre un bus que transportaba pasajeros. Una persona murió en el lugar de los hechos.

Seis heridos, una mujer en estado grave

Los otros seis ocupantes resultaron lesionados, entre ellos un integrante del cuerpo de bomberos que participaba en las labores de atención. Todos fueron trasladados al Hospital de Engativá, en Bogotá, donde reciben atención médica. Según los reportes, una mujer se encuentra en estado grave.

Hasta el momento no se han dado a conocer la identidad de la persona fallecida ni las causas que provocaron la caída de los cables.

Operativo de emergencia y cierre de la vía

Para atender la emergencia llegaron al sitio 13 unidades de bomberos de Tenjo, tres ambulancias y una máquina extintora. También se sumó el Cuerpo de Bomberos de Cota con siete unidades, una ambulancia y otra máquina extintora. La Policía Nacional y la Defensa Civil igualmente participaron en la atención.

Las autoridades cerraron la vía mientras se retiraba el cableado que cayó en la zona y personal técnico de la empresa de energía trabajaba para cortar el suministro y reparar las redes. Bomberos de Cundinamarca pidió a la comunidad no acercarse al sector por el riesgo eléctrico.

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Un riesgo que exige precaución

Ante este tipo de emergencias, los organismos de socorro recomiendan mantener la distancia, no tocar vehículos ni estructuras que puedan estar energizadas y esperar a que personal especializado confirme que el suministro fue cortado. El contacto con redes de alta tensión puede ser mortal incluso sin tocar directamente el cable.

Mientras avanzan las verificaciones, las autoridades continúan atendiendo la situación y se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre las causas del hecho, el estado de los lesionados y la identidad de la víctima. Minuto30 seguirá atento a cualquier novedad.

Este accidente se suma a otros hechos viales y de emergencia reportados en los últimos días en el país, que han mantenido en alerta a los organismos de socorro. Las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia en las vías y a seguir las indicaciones de los equipos de rescate cuando se presenten situaciones de riesgo.

La caída de cables de alta tensión sobre vehículos de transporte público es una situación poco frecuente, pero de alto riesgo para los pasajeros, para los conductores y para los rescatistas que llegan a atender la emergencia. Por eso, el cierre de la vía y el trabajo coordinado con la empresa de energía son pasos clave mientras se asegura la zona y se investigan las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Los habitantes del sector y quienes se desplazan entre Bogotá, Tenjo y Tabio deben consultar el estado de la vía antes de salir, pues el tránsito puede presentar restricciones mientras terminan las labores técnicas y de reparación de las redes eléctricas.