Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Según el reporte ciudadano, un camión cisterna que transitaba por la zona quedó atrapado luego de que varios cables de energía cayeran directamente sobre el vehículo.

¡Qué peligro! Cables de alta tensión cayeron sobre camión cisterna en la ruta hacia San Pedro

Minuto30.com .- Una situación de alto riesgo mantiene bloqueada la vía que conduce de Medellín hacia San Pedro de los Milagros desde las 11:30 de la mañana de este viernes 23 de enero.

El incidente se registró específicamente en el sector de la Cárcel El Pedregal, en el corregimiento de San Cristóbal.

Según el reporte ciudadano, una carro tipo jaula habría ocasionado la caida de los cables de energía de alta tensión, y un camión cisterna que transitaba por la zona quedó atrapado, pues cayeron directamente sobre el vehículo.

Riesgo de cortocircuito

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Los organismos de socorro han ordenado el cierre total de la vía, de manera preventiva, en ambos sentidos para evitar una tragedia mayor.

Hacen presencia las cuadrillas de EPM para desenergizar las líneas. Varios vehículos particulares, transporte público y camiones lecheros quedaron represados.