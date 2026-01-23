Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos

    ¡Qué peligro! Cables de alta tensión cayeron sobre camión cisterna en la ruta hacia San Pedro

    Según el reporte ciudadano, un camión cisterna que transitaba por la zona quedó atrapado luego de que varios cables de energía cayeran

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Qué peligro! Cables de alta tensión cayeron sobre camión cisterna en la ruta hacia San Pedro

    Resumen: Según el reporte ciudadano, un camión cisterna que transitaba por la zona quedó atrapado luego de que varios cables de energía cayeran directamente sobre el vehículo.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Una situación de alto riesgo mantiene bloqueada la vía que conduce de Medellín hacia San Pedro de los Milagros desde las 11:30 de la mañana de este viernes 23 de enero.

    El incidente se registró específicamente en el sector de la Cárcel El Pedregal, en el corregimiento de San Cristóbal.

    Según el reporte ciudadano, una carro tipo jaula habría ocasionado la caida de los cables de energía de alta tensión, y un camión cisterna que transitaba por la zona quedó atrapado, pues cayeron directamente sobre el vehículo.

    Riesgo de cortocircuito

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Los organismos de socorro han ordenado el cierre total de la vía, de manera preventiva, en ambos sentidos para evitar una tragedia mayor.

    Hacen presencia las cuadrillas de EPM para desenergizar las líneas. Varios vehículos particulares, transporte público y camiones lecheros quedaron represados.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.