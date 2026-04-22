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Resumen: Capturan a alias Jonás y Alex Mentiras, presuntos cabecillas de ‘La Oficina’ y ‘Los Chatas’ en Antioquia.

¡Cayeron pesos pesados! Capturan a ‘Jonás’ y ‘Alex Mentiras’, cabecillas de ‘La Oficina’ y ‘Los Chatas’

En medio de operativos simultáneos en Antioquia, las autoridades lograron la captura de dos presuntos cabecillas de estructuras criminales con injerencia en el Valle de Aburrá, señalados de liderar actividades ilegales de alto impacto.

Los detenidos, conocidos con los alias de ‘Jonás’ y ‘Alex Mentiras’, serían cabecillas clave dentro de organizaciones como ‘La Oficina’ y ‘Los Chatas’, según información recopilada por los organismos de investigación.

De acuerdo con los reportes oficiales, alias ‘Jonás’ tendría una trayectoria delictiva cercana a los 25 años y habría desempeñado funciones de coordinación estratégica dentro de la estructura criminal, con injerencia en el manejo del narcotráfico y el control de rentas ilícitas que, preliminarmente, alcanzarían cifras millonarias mensuales.

Por su parte, alias ‘Alex Mentiras’, con más de dos décadas en actividades ilegales, sería un hombre de confianza dentro de la organización, con capacidad de dirección sobre mandos medios y participación en la planificación de acciones delictivas en diferentes zonas del departamento.

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Las capturas se realizaron en el marco de la operación denominada ‘Doble Eje’, mediante diligencias judiciales en distintos municipios, lo que permitió afectar la estructura de mando de estas organizaciones.

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Durante los procedimientos también fueron incautadas armas de fuego, munición y otros elementos que serán analizados por las autoridades.

Según las investigaciones, ambos señalados ya habían sido capturados años atrás por delitos similares y, tras recuperar la libertad, habrían retomado sus actividades ilegales.

En las próximas horas serán presentados ante un juez de control de garantías, donde la Fiscalía les imputará cargos por concierto para delinquir agravado y otros delitos relacionados con su presunta participación en estas redes criminales.

Las autoridades indicaron que continuarán con operativos para debilitar estas estructuras y avanzar en el control de la seguridad en la región.

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