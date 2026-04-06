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Resumen: Dos cabecillas de disidencias de las Farc se entregaron al Ejército en Meta y Guaviare tras huir de la estructura de Iván Mordisco.

Montaron una misión falsa y escaparon: cabecillas de disidencias se entregan al Ejército

En medio del aumento de operaciones militares en el suroriente del país, dos integrantes de las disidencias de las Farc decidieron abandonar las armas y someterse a la justicia en zona rural entre Guaviare y Meta.

Se trata de alias ‘Flavio’, señalado como tercer cabecilla de la estructura 44 ‘Antonio Ricaurte’, y alias ‘Meteoro’, mando medio del mismo grupo armado ilegal, que opera bajo las órdenes de Iván Mordisco.

De acuerdo con información de inteligencia militar, ambos idearon un plan para huir del grupo sin levantar sospechas. Bajo el pretexto de instalar propaganda del Bloque Amazonas “Manuel Marulanda Vélez”, se desplazaron hacia el municipio de Granada, en el Meta.

Sin embargo, su objetivo real era desertar y entregarse. La estrategia se concretó cuando lograron contactar a tropas de la Cuarta División del Ejército Nacional de Colombia, ante quienes se identificaron como miembros activos de la organización y manifestaron su intención de desmovilizarse.

Tras su entrega, ambos se acogieron al Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado del Ministerio de Defensa.

Historial criminal y roles dentro del grupo

Las autoridades indicaron que alias ‘Flavio’ llevaba cerca de ocho años en la organización, donde habría sido parte de los anillos de seguridad de cabecillas como “Danilo Alvizu” y “Paisa Yerminson”, además de tener cercanía con ‘Iván Mordisco’.

En el último tiempo, operaba en zonas rurales de San José del Guaviare, donde presuntamente coordinaba extorsiones a ganaderos y comerciantes, además de desplazamientos forzados.

Por su parte, alias ‘Meteoro’, con unos cuatro años dentro del grupo, escaló de guerrillero raso a mando medio, desempeñándose como escolta de ‘Flavio’ y líder de escuadra.

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Ambos están señalados de participar en delitos como reclutamiento de menores, narcotráfico, instalación de explosivos y presión violenta contra comunidades.

Las autoridades consideran que esta deserción representa un golpe a las estructuras armadas ilegales que operan en esta región del país, clave para rutas del narcotráfico y control territorial.

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