Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    En Rionegro: Avistan rarísima ave migratoria con muy pocos registros en Colombia

    Sus avistamientos en el interior de Colombia son eventos de “una vez en la vida” para muchos pajareros

    Publicado por: SoloDuque

    Foto tomada de la cuenta de birds.nestor en Threads

    Minuto30.com .- El pasado viernes, el municipio de Rionegro, Antioquia, se convirtió en el epicentro de la ornitología en Colombia. En un hecho que ha dejado sin aliento a los expertos, se reportó la presencia de un ejemplar de ampelis americano, Bombycilla cedrorum, una especie migratoria que cuenta con registros extremadamente escasos en el territorio nacional.

    El hallazgo fue documentado por el fotógrafo y observador de aves Nestor Monsalve (birds.nestor), quien relató la emoción del momento en que logró capturar las imágenes de esta ave en el mismo barrio donde reside.

    Un visitante distinguido del norte

    El Bombycilla cedrorum es un ave que suele habitar en Norteamérica (Canadá y Estados Unidos). Aunque es una especie migratoria que viaja hacia Centroamérica y el norte de Sudamérica durante el invierno boreal, sus avistamientos en el interior de Colombia son eventos de “una vez en la vida” para muchos pajareros.

    “Me temblaban las manos cuando lo vi, pero sí que lo pudimos disfrutar. ¡Registro maravilloso para todo pajarero!”, expresó Nestor al compartir este tesoro visual con la comunidad.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.