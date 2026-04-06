En Rionegro: Avistan rarísima ave migratoria con muy pocos registros en Colombia

Minuto30.com .- El pasado viernes, el municipio de Rionegro, Antioquia, se convirtió en el epicentro de la ornitología en Colombia. En un hecho que ha dejado sin aliento a los expertos, se reportó la presencia de un ejemplar de ampelis americano, Bombycilla cedrorum, una especie migratoria que cuenta con registros extremadamente escasos en el territorio nacional.

El hallazgo fue documentado por el fotógrafo y observador de aves Nestor Monsalve (birds.nestor), quien relató la emoción del momento en que logró capturar las imágenes de esta ave en el mismo barrio donde reside.

Un visitante distinguido del norte

El Bombycilla cedrorum es un ave que suele habitar en Norteamérica (Canadá y Estados Unidos). Aunque es una especie migratoria que viaja hacia Centroamérica y el norte de Sudamérica durante el invierno boreal, sus avistamientos en el interior de Colombia son eventos de “una vez en la vida” para muchos pajareros.

“Me temblaban las manos cuando lo vi, pero sí que lo pudimos disfrutar. ¡Registro maravilloso para todo pajarero!”, expresó Nestor al compartir este tesoro visual con la comunidad.