Del abandono a un nuevo hogar: ‘Vencedor’, el caballo rescatado en Rionegro, culminó su recuperación

La historia de ‘Vencedor’, un caballo rescatado en Rionegro en condiciones críticas, se convirtió en un símbolo de esperanza y compromiso con la protección animal. Tras cerca de un año de cirugías, tratamientos especializados y cuidados permanentes, el equino culminó con éxito su proceso de recuperación y ya disfruta de una nueva vida junto a una familia que lo acogió con amor.

‘Vencedor’ fue encontrado cuando apenas era un potrillo de aproximadamente un año y tres meses, con graves afectaciones óseas y múltiples heridas que evidenciaban abandono y maltrato.

Su rescate fue posible gracias a la rápida intervención de la Alcaldía de Rionegro, a través del Centro Integral de Bienestar Animal (CEIBA), y al trabajo articulado con la Clínica Veterinaria CVZ de la Universidad CES.

Durante meses, el caballo rescatado fue sometido a procedimientos quirúrgicos, terapias de rehabilitación y un seguimiento constante por parte de médicos veterinarios y cuidadores, quienes lograron que recuperara por completo su movilidad y su estado de salud.

Más allá de su evolución física, Vencedor sorprendió por su carácter inquieto, juguetón y curioso, estableciendo un vínculo cercano con quienes lo acompañaron durante su recuperación. Ese proceso permitió que hoy sea un animal sociable, confiado y lleno de vitalidad.

Su nuevo hogar se encuentra en una finca del municipio de San Carlos, donde contará con amplios espacios naturales y compartirá su día a día con ‘Platón’, otro caballo que será su compañero de vida.

Desde la Alcaldía destacaron que este caso reafirma el compromiso de Rionegro con la protección y el bienestar animal, e hicieron un llamado a la ciudadanía a denunciar el maltrato, promover la adopción responsable y sumarse a las iniciativas de cuidado de la fauna doméstica y silvestre.

