¡El ‘Pentágono’ paisa toma forma! C5i de Medellín ya va en 36% de avance

Resumen: Alcalde Federico Gutiérrez anunció que el C5i, el ‘Pentágono’ de Medellín, tiene 36 % de avance. Tendrá 18.000 m2, 9 niveles, vertipuerto de drones, IA y sede del Escudo de las Américas.

“El C5i será uno de los más modernos de todo el hemisferio”: con esa frase, el alcalde Federico Gutiérrez anunció un avance del 36% en la construcción del Centro de Control, Cómputo, Comunicación y Contacto para la Ciudadanía.

La Alcaldía de Medellín avanza en la construcción de este complejo, concebido como el ‘Pentágono de la seguridad’ de la ciudad, con una inversión superior a $205.000 millones destinados a fortalecer la capacidad en prevención, atención y gestión de situaciones relacionadas con la seguridad, la convivencia y las emergencias.

El C5i tendrá más de 18.000 metros cuadrados de área total construida, distribuidos en nueve niveles y 39 metros de altura. Permitirá integrar en un mismo lugar a diferentes entidades y organismos vinculados con la seguridad y la atención de incidentes, como el Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad Metropolitano (SIES-M), el CAD de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y las salas de crisis y situacional.

El alcalde detalló que el último nivel tendrá un vertipuerto para el sistema de drones de vigilancia, concebido como un proyecto pionero en el país. Además, reveló que el edificio albergará la sede del Escudo de las Américas.

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«Algo muy importante que lo hemos hablado también con el presidente Abelardo de la Espriella y con el gobierno de los Estados Unidos, acá en este edificio va a estar también ubicado todo el tema como sede del Escudo de las Américas, que es la lucha en contra del narcotráfico, de las estructuras terroristas», señaló Gutiérrez.

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El C5i incorporará tecnología de última generación, inteligencia artificial, analítica de video para identificación de personas y placas, centro de datos inteligente, sistemas de ciberseguridad y ciberdelito, y una plataforma unificada de administración y control.

“Aspiro a que antes de que terminemos el primer semestre del año entrante, estaremos operando con las cámaras nuevas de la ciudad, con todas las agencias de Policía, con la Fiscalía y el Ejército; también, la Línea Social, la Línea Amiga, la de mujeres, la de salud mental. Todo operará acá”, agregó el alcalde.

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