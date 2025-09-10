Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Medellín no detiene la excavación en La Escombrera y el acompañamiento a las familias

La Alcaldía de Medellín ratificó su compromiso con las víctimas del conflicto armado y con las familias que aún esperan respuestas sobre sus seres queridos desaparecidos en La Escombrera.

Según la alcaldía, han invertido más de $9.200 millones en la implementación de medidas integrales para avanzar en este proceso de búsqueda.

Los recursos se han destinado a garantizar maquinaria amarilla para la remoción de material, logística de campamentos para las madres peticionarias y acompañamiento psicosocial y médico a los participantes.

Estas acciones han permitido que la prospección forense se realice en condiciones técnicas y humanitarias, reconociendo a las mujeres peticionarias como actoras centrales del proceso.

El pasado 21 de agosto, mediante un Auto SAR, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) vinculó a los ministerios de Hacienda e Interior con el trámite cautelar.

Hacienda deberá asegurar la financiación para la continuidad de la intervención, mientras que el Ministerio del Interior reforzará la articulación entre el Gobierno nacional y la administración local.

La Alcaldía subrayó que este esfuerzo reafirma la prioridad de Medellín en la defensa de los derechos de las víctimas, avanzando en la búsqueda de verdad, justicia y reparación.

