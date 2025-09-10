El cuerpo de Brandon Stiven se encuentra en Medicina Legal de Montería

Resumen: En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Seccional Córdoba – Unidad Básica de Montería, se realizó una necropsia médico-legal a una persona identificada como Brandon Stiven García Meneses. El procedimiento se llevó a cabo como parte del protocolo habitual en estos casos.

Brandon Stiven tenía 27 años, era originario del municipio de Montelíbano, Córdoba, y había nacido el 12 de enero de 1998 en Puerto Berrío, Antioquia. Su documento de identidad había sido expedido en la ciudad de Bogotá.

Las autoridades hacen un llamado a los familiares del fallecido para que se acerquen a las instalaciones ubicadas en la Carrera 7 No. 10-01, esquina Barrio Buenavista en Montería, Córdoba, o se comuniquen a los teléfonos 6045012420, extensiones 33107, 33000 o 33002.