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Resumen: Medellín refuerza la permanencia escolar con jornadas de búsqueda activa, seguimiento a estudiantes en riesgo y acompañamiento a familias para prevenir la deserción educativa.

Van casa por casa para que ningún niño abandone el colegio en Medellín

La Alcaldía de Medellín continúa fortaleciendo las estrategias para garantizar la permanencia de los niñas, niños y jóvenes en el colegio. A través de diferentes programas y jornadas de acompañamiento, el Distrito busca prevenir el ausentismo y la deserción educativa, promoviendo que los estudiantes permanezcan vinculados al sistema de enseñanza.

Actualmente, el sistema educativo oficial y de cobertura contratada cuenta con más de 297.000 estudiantes matriculados.

De esta cifra, 31.113 ingresaron durante 2026 como nuevos alumnos, consolidando el crecimiento de la cobertura educativa en el territorio.

Como parte de las acciones enfocadas en la permanencia escolar, la Secretaría de Educación ha realizado 66 jornadas de búsqueda activa en comunas, barrios y corregimientos.

Estas actividades tienen como objetivo identificar menores de edad que se encuentran por fuera del sistema educativo y facilitar su ingreso a las instituciones.

Además, el Distrito puso en marcha 383 mesas de permanencia en establecimientos educativos oficiales. En estos espacios se analizan situaciones que pueden afectar la asistencia regular de los estudiantes y se diseñan estrategias para evitar que abandonen sus procesos académicos.

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Uno de los pilares de esta iniciativa es la estrategia Guardianes de la Permanencia, integrada por profesionales encargados de realizar seguimiento a estudiantes con altos niveles de inasistencia y brindar acompañamiento a sus familias.

Gracias a este trabajo, se han identificado más de 3.000 estudiantes con riesgo de ausentismo, activando rutas de atención para fortalecer su permanencia escolar.

La alcaldía también implementó mecanismos de seguimiento para los procesos de retiro y traslado de estudiantes, con el propósito de garantizar que continúen vinculados al sistema educativo sin interrupciones.

Adicionalmente, quienes no han culminado sus estudios tienen la posibilidad de acceder al programa de Educación para Jóvenes y Adultos, una alternativa con modalidades flexibles que facilita la continuidad académica.

Con estas acciones, Medellín busca consolidar una educación más incluyente y cercana a las comunidades, fortaleciendo las oportunidades de formación y desarrollo para la población estudiantil.

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