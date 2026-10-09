Buscan a Onix, un husky siberiano extraviado en el barrio Enciso El Pinal de Medellín

Resumen: Onix, un hermoso husky siberiano de pelaje blanco y negro y ojos con heterocromía (azul y café), se perdió en el sector de Enciso El Pinal. Cualquier información se recibe al WhatsApp 3017018491