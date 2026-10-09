Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 7 - 9 7 - 9
Pico y Placa Medellín Viernes: 7 - 9 7 - 9

Buscan a Onix, un husky siberiano extraviado en el barrio Enciso El Pinal de Medellín

Si usted lo ha visto, lo tiene en su poder o cuenta con información verídica sobre su ubicación, por favor comuníquese de inmediato

Publicado por: SoloDuque

onix perdido
Buscan a Onix, un husky siberiano extraviado en el barrio Enciso El Pinal de Medellín

Resumen: Onix, un hermoso husky siberiano de pelaje blanco y negro y ojos con heterocromía (azul y café), se perdió en el sector de Enciso El Pinal. Cualquier información se recibe al WhatsApp 3017018491

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

Minuto30.com .- Se solicita la ayuda de la comunidad del oriente de Medellín y zonas aledañas para dar con el paradero de Onix, un perro que se extravió en el sector de Enciso El Pinal. Sus tenedores y familia se encuentran muy preocupados y agradecen cualquier información que permita traerlo de vuelta a casa.

Señas particulares de Onix:

  • Nombre: Onix.

  • Raza: Husky Siberiano.

  • Pelaje: Blanco y negro.

  • Rasgo distintivo: Presenta heterocromía (tiene un ojo de color azul y el otro de color café).

  • Lugar de pérdida: Barrio Enciso, sector El Pinal (Comuna 8 de Medellín).

Líneas de contacto

Si usted lo ha visto, lo tiene en su poder o cuenta con información verídica sobre su ubicación, por favor comuníquese de inmediato a través de WhatsApp:

📲 301 701 8491

Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir
Author Signature
Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
Anuncio
Minuto30 TV

¡El perfil oculto del crimen organizado en Medellín!

Comentarios

Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.