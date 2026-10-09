Buscan a Onix, un husky siberiano extraviado en el barrio Enciso El Pinal de Medellín

Resumen: Onix, un hermoso husky siberiano de pelaje blanco y negro y ojos con heterocromía (azul y café), se perdió en el sector de Enciso El Pinal. Cualquier información se recibe al WhatsApp 3017018491
Minuto30.com .- Se solicita la ayuda de la comunidad del oriente de Medellín y zonas aledañas para dar con el paradero de Onix, un perro que se extravió en el sector de Enciso El Pinal. Sus tenedores y familia se encuentran muy preocupados y agradecen cualquier información que permita traerlo de vuelta a casa.
Señas particulares de Onix:
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Nombre: Onix.
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Raza: Husky Siberiano.
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Pelaje: Blanco y negro.
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Rasgo distintivo: Presenta heterocromía (tiene un ojo de color azul y el otro de color café).
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Lugar de pérdida: Barrio Enciso, sector El Pinal (Comuna 8 de Medellín).
Líneas de contacto
Si usted lo ha visto, lo tiene en su poder o cuenta con información verídica sobre su ubicación, por favor comuníquese de inmediato a través de WhatsApp:
📲 301 701 8491
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