Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8
    Procuraduría destituye e inhabilita por 15 años a Intendente de la Policía Bogotá, por acoso sexual a una subalterna

    Se calificó la falta del Intendente como gravísima, a título de dolo

    La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por quince años al intendente de la Policía Metropolitana de Bogotá, Julio Cesar Aguirre Nieto, por hostigamiento y asedio sexual a una uniformada.

    El Ministerio Público verificó que el servidor público, aprovechando su posición de superioridad en el lugar de trabajo como su jefe inmediato, que en varias ocasiones para la vigencia 2022, acosó verbalmente a la víctima y a través de mensajes al celular con fines sexuales, en los que se confirmó insinuaciones amorosas y términos inadecuados.

    En fallo de primera instancia, la Procuraduría Distrital de Juzgamiento constató que el disciplinado ejerció coacción y violencia sexual a la uniformada; también vulneró los principios de la moralidad, honorabilidad y respeto por la dignidad humana.

    En consecuencia, a lo anterior, la autoridad disciplinaria calificó la falta de Aguirre Nieto como gravísima, a título de dolo.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


