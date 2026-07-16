Resumen: El "atrevimiento" de Fernando Londoño transformó por completo la cultura musical de la capital antioqueña. Su aporte en la radio fue la primera piedra para que años más tarde artistas locales se inspiraran en esos sonidos, creando una industria gigante que hoy permite que Medellín sea considerada como la capital mundial del reguetón.

Adiós a una leyenda urbana: murió «el gurú del sabor», el hombre que hizo sonar el reguetón por primera vez en Colombia

Minuto30.com .- La radio y la industria musical de Colombia están de luto. En las últimas horas se confirmó el sensible fallecimiento de Fernando Londoño Echavarría, cariñosamente conocido en los medios de comunicación como el ‘Gurú del sabor’. Su partida deja un legado histórico inborrable: fue el pionero absoluto en traer y masificar el reguetón en Medellín.

Reconocido como un talentoso locutor, DJ y director radial, Londoño perdió la vida tras batallar contra un agresivo cáncer que complicó su estado de salud durante sus últimos días.

¿Cómo logró introducir el reguetón en Medellín?

La historia de la música urbana en Colombia no se puede contar sin el nombre de Fernando Londoño. Corría el año 2001 y los sonidos provenientes de Puerto Rico aún eran un fenómeno completamente underground.

En aquel entonces, como director de la emisora Rumba Estéreo, el ‘Gurú del sabor’ tomó una decisión arriesgada y visionaria: apostar por ese nuevo ritmo. Londoño trajo el género directamente desde la isla boricua y fue el primero en poner a sonar en la radio comercial una canción de reguetón en Medellín. El tema elegido para hacer historia fue ‘Latigazo’, de un entonces joven y desconocido exponente llamado Daddy Yankee.

¿A qué artistas impulsó cuando nadie los conocía?

Mucho antes del boom mundial y de las plataformas digitales, el ‘Gurú del sabor’ educó el oído de los antioqueños. Gracias a su visión, los oyentes de la ciudad escucharon por primera vez los nombres de artistas que hoy son leyendas globales.

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Londoño fue el responsable de programar y dar a conocer en Colombia a figuras de la talla de Don Omar, Wisin y Yandel, Baby Rasta & Gringo, y Tego Calderón, abriéndoles las puertas de un mercado que cambiaría sus carreras para siempre.

¿Cuál es su gran legado para la ciudad?

El atrevimiento de Fernando Londoño transformó por completo la cultura musical de la capital antioqueña. Su aporte en la radio fue la primera piedra para que años más tarde artistas locales se inspiraran en esos sonidos, creando una industria gigante que hoy permite que Medellín sea considerada como la capital mundial del reguetón.

Colegas de la radio, artistas y oyentes de las primeras generaciones del género urbano han inundado las redes sociales con mensajes de agradecimiento y despedida para el hombre que le puso «sabor» y ritmo a las calles de la ciudad.