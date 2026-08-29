¡Alarma en la carretera! Bus hacia Medellín llevaba un cargamento explosivo

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Policía descubrió un cargamento con explosivos: ketamina, estopines y 3.000 pastillas de Rivotril en un bus que cubría la ruta Ipiales-Medellín. Dos personas fueron capturadas.

Un cargamento de ketamina, elementos explosivos y medicamentos fue descubierto por la Policía Nacional durante un operativo de registro y control realizado en un bus de servicio público que cubría la ruta Ipiales–Medellín. Dos hombres, quienes se movilizaban como conductores del vehículo, fueron capturados.

El procedimiento se desarrolló este sábado 29 de agosto en la Variante Oriental, a la altura del kilómetro 11, en jurisdicción del municipio de Pasto, Nariño.

Uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte inspeccionaron el automotor y encontraron varios elementos ocultos en las zonas de bodega y dormitorio.

Según el reporte entregado por las autoridades, fueron halladas 100 cajas con 1.000 estopines, además de 277 frascos de ketamina. De estos, 62 correspondían a la marca Soloket, en presentación de 100 mililitros, mientras que otros 215 estaban sin marca y envueltos en plástico negro.

Lea también: La actitud sospechosa los delató: se robaron 400 metros de cable en San Pedro de Urabá

Durante la inspección también fueron encontradas 3.000 pastillas de Rivotril, elementos que quedaron bajo custodia de las autoridades para las respectivas verificaciones y actuaciones judiciales.

Los dos conductores fueron capturados tras el hallazgo y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con la información suministrada por la Policía, deberán responder por delitos relacionados con tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos y porte ilegal de armas, municiones y explosivos.

La Policía Nacional señaló que el operativo hace parte de los controles que se realizan en los principales corredores viales de Nariño para detectar el transporte de sustancias y elementos vinculados con actividades ilícitas.

Las autoridades también hicieron un llamado a empresas transportadoras y conductores para reforzar la verificación de las mercancías movilizadas y reportar cualquier situación sospechosa.

Más noticias de Colombia