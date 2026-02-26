Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Más de 100 vehículos inmovilizados y 150 comparendos dejó un operativo masivo en el carril de Metroplús en Manrique. Hay orden de autoridad permanente.

¿Muy guapos en video? Intervienen el corredor del Metroplús tras ser pillados haciendo piques en Manrique

La Alcaldía de Medellín desplegó un megaoperativo sin precedentes en el nororiente de la ciudad. El despliegue, que se concentró en el sector de La 45, en los barrios Manrique y Aranjuez, contó con la participación de 220 policías, 50 soldados del Ejército Nacional, 20 agentes de tránsito y 50 funcionarios.

La intervención institucional tuvo como objetivo principal recuperar el carril exclusivo del Metroplús, un corredor que se ha convertido en foco de desorden vial y comportamientos irresponsables captados en videos virales.

El balance de este megaoperativo resultó en la inmovilización de más de 100 vehículos, entre carros y motocicletas, e impusieron 150 comparendos a ciudadanos que desafiaban las normas de tránsito.

Además de la ofensiva contra la invasión del carril exclusivo del Metroplús, las autoridades realizaron traslados por protección (CTP), incautaciones y el cierre de establecimientos comerciales que no cumplían con la documentación legal.

En los últimos cuatro días, la cifra de sanciones en la zona asciende a más de 300 comparendos y 200 vehículos enviados a los patios, reflejando una política de cero tolerancia frente a la ilegalidad.

Pablo Ruiz, secretario de Movilidad, advirtió que quienes protagonizaron maniobras peligrosas en redes sociales ya están en la mira y serán sancionados.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, enfatizó que la presencia estatal será permanente en las comunas 3 y 4.

La alcaldía evalúa actualmente la implementación de nuevas herramientas tecnológicas en las carreras 45 y 93 para blindar el sistema de transporte masivo y garantizar que el espacio público sea para el disfrute de los ciudadanos y no para el abuso de unos pocos infractores.

