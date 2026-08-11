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    ¡Lo pillaron! Bus que se pasó el rojo fue detenido y terminó en los patios

    El bus ya había sido grabado pasándose un semáforo en rojo en pleno Centro de Medellín. Días después, agentes de tránsito lo detuvieron.

    Publicado por: Melissa Noreña

    camion inmovilizado en Medellin
    Foto: Alcaldía de Medellín.
    ¡Lo pillaron! Bus que se pasó el rojo fue detenido y terminó en los patios

    Resumen: Un bus inmovilizado en Medellín fue sorprendido pasándose un semáforo en rojo y con varias fallas técnico-mecánicas.

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    Un bus de servicio público que había sido captado días atrás pasándose un semáforo en rojo en pleno Centro de Medellín terminó inmovilizado por agentes de tránsito, luego de que durante una inspección fueran detectadas varias fallas técnico-mecánicas.

    El procedimiento se realizó en la calle 33, cerca de la glorieta de Bulerías, donde las autoridades detuvieron el vehículo para verificar sus condiciones. Durante la revisión encontraron diferentes irregularidades que representaban riesgos para la seguridad vial.

    Entre las fallas detectadas estaba una llanta con fisuras y las lonas expuestas, además de vidrios con niveles de oscurecimiento superiores a los permitidos por la normativa. También se encontró que la placa trasera del vehículo presentaba un deterioro considerable.

    El caso llamó la atención porque se trataba del mismo bus que había sido registrado en video días antes mientras cruzaba un semáforo en rojo, una maniobra que puso en riesgo a los pasajeros y a los peatones que transitaban por el sector.

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    “Este mismo bus había sido grabado días atrás, cruzando un semáforo en rojo, en pleno centro de Medellín, poniendo en riesgo la vida de sus ocupantes y de peatones que transitaban por el lugar”, señaló el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz.

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    El funcionario hizo además un llamado a las empresas de transporte público colectivo, propietarios y conductores para que mantengan los vehículos en condiciones adecuadas de funcionamiento y seguridad.

    Tras el operativo, el conductor recibió la respectiva orden de comparendo, mientras que el bus fue trasladado a los patios.

    El vehículo deberá someterse ahora a un peritaje técnico detallado para establecer sus condiciones de seguridad y determinar las medidas correspondientes frente a las irregularidades encontradas.

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