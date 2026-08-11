Petro le pidió permiso al Congreso para salir del país por un año; en redes preguntan por qué se quiere ir

Resumen: El expresidente Gustavo Petro radicó una solicitud formal ante la mesa directiva del Senado para obtener la autorización constitucional que le permita salir de Colombia durante el próximo año, con el fin de atender compromisos personales, académicos y políticos en el exterior. Cumpliendo con lo estipulado en los artículos 173 y 196 de la Constitución Nacional —que exigen el visto bueno del Congreso para que un exmandatario abandone el país en los doce meses posteriores a la finalización de su mandato—, la petición dependerá ahora de una votación por mayoría en la plenaria de la cámara alta, la cual definirá si se le concede el permiso o si deberá permanecer en el territorio nacional durante dicho periodo.

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En cumplimiento estricto del marco constitucional que rige a los exjefes de Estado en Colombia, el expresidente Gustavo Petro formalizó ante el Congreso de la República una petición para obtener autorización de ausentarse del territorio nacional durante los próximos doce meses.

La solicitud, dirigida a la mesa directiva del Senado —presidida por el senador Honorio Henríquez—, busca activar el trámite reglamentario que evalúa las salidas del país de quien haya ejercido la primera magistratura durante el año posterior al cese de sus funciones.

El sustento legal del requerimiento

En la misiva enviada a la corporación, Petro fundamentó su petición en el numeral 3 del artículo 173 y el artículo 196 de la Carta Política, así como en el artículo 323 de la Ley 5ª de 1992 (Reglamento del Congreso). Dichas disposiciones establecen que ningún mandatario saliente puede cruzar las fronteras colombianas sin el aval previo de la plenaria de la cámara alta.

El objetivo planteado por el exmandatario es atender una agenda fuera del país centrada en asuntos de índole personal, social, académica y política durante el ciclo posterior a su mandato.

“Agradezco, de antemano, se disponga lo pertinente para que la presente solicitud sea sometida a consideración y votación de la honorable plenaria del Senado de la República en la sesión más próxima”, puntualizó el expresidente en el texto remitido al Capitolio.

El escenario político en el Congreso

El futuro del permiso solicitado por el exjefe de Estado quedará en manos del pleno del Senado, órgano que deberá agendar la votación en sus próximas sesiones ordinarias.

Para que la autorización sea concedida, la iniciativa requiere del respaldo de las mayorías parlamentarias. De no alcanzarse el quórum aprobatorio, la normativa vigente obligaría a Gustavo Petro a permanecer en suelo colombiano hasta completar los doce meses de restricción fijados para los expresidentes.

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