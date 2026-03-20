Estados Unidos estaría investigando a Petro por posibles vínculos con narcos, según el New York Times

Resumen: El diario The New York Times reveló que las fiscalías federales de Manhattan y Brooklyn han iniciado investigaciones penales contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, para determinar presuntos vínculos con el narcotráfico y la posible financiación ilícita de su campaña electoral de 2022. Las pesquisas, que cuentan con la colaboración de la DEA, buscan establecer si el mandatario sostuvo reuniones con grupos criminales para obtener fondos a cambio de favores políticos, un escenario que escala la tensión diplomática con la administración de Donald Trump en Washington.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se encuentra bajo el foco de la justicia estadounidense. Según una revelación publicada este viernes por The New York Times, al menos dos fiscalías federales de los Estados Unidos han iniciado investigaciones penales para determinar si el mandatario tuvo vínculos con narcotraficantes o si su campaña presidencial recibió financiación ilícita de grupos criminales.

Las fiscalías de Manhattan y Brooklyn tras la pista

El reporte, que cita a tres personas familiarizadas con el asunto, indica que las indagaciones están siendo conducidas de manera independiente por las oficinas de los fiscales federales en Manhattan y Brooklyn.

El núcleo de la investigación se centra en presuntas reuniones que Petro habría sostenido con figuras del narcotráfico antes de las elecciones de 2022. Los fiscales buscan establecer si en dichos encuentros se solicitaron o aceptaron donaciones económicas que hubieran impulsado su llegada a la Casa Nariño como el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia.

Cooperación con la DEA

Las autoridades estadounidenses estarían trabajando en conjunto con agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y de Investigaciones de Seguridad Nacional para recopilar testimonios y pruebas. Aunque las investigaciones se encuentran en una “etapa temprana”, el diario neoyorquino subraya la gravedad de que un presidente en ejercicio sea objeto de tal escrutinio por parte de la justicia federal de EE. UU.

Contexto de alta tensión diplomática

Esta noticia surge en un momento de máxima fricción entre Bogotá y Washington. Bajo la administración de Donald Trump, Colombia ha sido recientemente excluida de alianzas regionales contra el narcotráfico y el mandatario estadounidense ha calificado públicamente a Petro como un “líder del narcotráfico”, acusaciones que el presidente colombiano ha negado rotundamente, calificándolas de persecución política.

Hasta el momento, la Casa de Nariño no ha emitido un comunicado oficial frente a la publicación de The New York Times, mientras que los portavoces de las fiscalías en Nueva York han declinado hacer comentarios públicos sobre las investigaciones en curso.

Estados Unidos estaría investigando a Petro por posibles vínculos con narcos, según el New York Times