Resumen: Las autoridades de tránsito asumieron la investigación del caso para esclarecer las causas exactas que provocaron este fatal accidente en las vías del departamento.

Un muerto y 17 heridos, dos de ellos en estado crítico, dejó el accidente de bus intermunicipal en Santa Fe de Antioquia

Minuto30.com .- Un grave siniestro vial se registró la mañana de este martes 22 de septiembre en la ruta que comunica al Urabá con Medellín, luego de que un bus intermunicipal sufriera un aparatoso volcamiento a la altura del sector Chorquina, en jurisdicción del municipio de Santa Fe de Antioquia.

De acuerdo con el reporte entregado por los organismos de socorro y los centros médicos, el balance de la emergencia detalla lo siguiente:

El accidente: El vehículo, que había iniciado su recorrido en el municipio de Turbo y movilizaba a cerca de 40 personas, terminó volcado sobre la vía. Las primeras hipótesis apuntan a que el conductor habría perdido el control del automotor.

Víctimas: El siniestro dejó el lamentable saldo de un pasajero fallecido en el lugar de los hechos y 17 personas más con heridas de diversa consideración.

Estado de los lesionados: Todos los heridos fueron trasladados inicialmente al Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia para recibir atención de urgencia. De este grupo, dos pacientes ya fueron dados de alta, mientras que otros dos permanecen en estado crítico; uno de ellos ya fue remitido a un centro de mayor complejidad en Medellín y el otro se encuentra a la espera de su traslado.

Las autoridades de tránsito asumieron la investigación del caso para esclarecer las causas exactas que provocaron este fatal accidente en las vías del departamento.