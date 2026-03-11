Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Ataque con drones sacude a Cajibío: lanzan explosivos contra estación de Policía

En la mañana de este miércoles 11 de marzo, se vivieron momentos de tensión en el municipio de Cajibío, Cauca, luego de que se registrara un nuevo ataque con drones contra la estación de Policía.

Según información preliminar, al menos cuatro explosivos fueron lanzados desde drones contra las instalaciones de la Policía Nacional, lo que provocó pánico entre los habitantes del sector.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial sobre posibles heridos o daños materiales derivados de este nuevo ataque con drones, que vuelve a poner en alerta a la población.

Este hecho ocurre apenas horas después de una emboscada contra una patrulla del Ejército Nacional registrada en la vía Panamericana, en zona rural del municipio de El Patía.

De acuerdo con los reportes oficiales, ese ataque dejó un soldado muerto y dos más heridos, lo que elevó la preocupación por la seguridad en esta región del suroccidente del país.

Por ahora, las autoridades mantienen operativos en la zona mientras continúan las investigaciones para establecer responsabilidades y evitar nuevos ataques contra la población y la fuerza pública.

