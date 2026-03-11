Menú Últimas noticias
    Video

    Ataque con drones sacude a Cajibío: lanzan explosivos contra estación de Policía

    Nueva escalada de violencia en Cauca: lanzaron explosivos desde drones contra la estación de Policía en Cajibío.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Ataque con drones sacude a Cajibío: lanzan explosivos contra estación de Policía

    Resumen: Ataque con drones contra la estación de Policía en Cajibío, Cauca. Al menos cuatro explosivos fueron lanzados y la población evacuó el centro del municipio.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En la mañana de este miércoles 11 de marzo, se vivieron momentos de tensión en el municipio de Cajibío, Cauca, luego de que se registrara un nuevo ataque con drones contra la estación de Policía.

    Según información preliminar, al menos cuatro explosivos fueron lanzados desde drones contra las instalaciones de la Policía Nacional, lo que provocó pánico entre los habitantes del sector.

    Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial sobre posibles heridos o daños materiales derivados de este nuevo ataque con drones, que vuelve a poner en alerta a la población.

    Lea también: Atentado sicarial dentro de cafetería deja a un hombre luchando por su vida en Bogotá

    Este hecho ocurre apenas horas después de una emboscada contra una patrulla del Ejército Nacional registrada en la vía Panamericana, en zona rural del municipio de El Patía.

    De acuerdo con los reportes oficiales, ese ataque dejó un soldado muerto y dos más heridos, lo que elevó la preocupación por la seguridad en esta región del suroccidente del país.

    Por ahora, las autoridades mantienen operativos en la zona mientras continúan las investigaciones para establecer responsabilidades y evitar nuevos ataques contra la población y la fuerza pública.

