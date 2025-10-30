Resumen: Denuncian grave caso de bullying en colegio de Bosa: Estudiante de sexto grado perdió parte del dedo por una agresión con pupitre. La Secretaría de Educación investiga la falta de respuesta institucional.

Estudiante de colegio en Bosa pierde parte del dedo tras presunto ataque de bullying con un pupitre

Un grave caso de presunto acoso escolar ha generado indignación en Bogotá. Un estudiante de sexto grado de un colegio, en la localidad de Bosa, perdió parte de la falange de su dedo meñique derecho después de ser, presuntamente, víctima de una agresión constante por parte de varios compañeros dentro del aula de clases.

La madre inicialmente no le dio importancia a la lesión, pensando que era una ampolla, pues su hijo la ocultaba por miedo. Sin embargo, ante el empeoramiento del dolor y la inflamación, lo llevó al hospital.

Allí, los médicos diagnosticaron una fractura e infección severa en el hueso, tan grave que requirió una cirugía de urgencia.

Tras ser sometido a la ruta de protección por sospecha de maltrato intrafamiliar, el menor confesó la verdad a su madre. En donde relató que era sometido a un supuesto acoso escolar.

La madre del menor denunció la total falta de apoyo por parte del colegio. El plantel educativo se habría excusado, afirmando que no pueden comprobar lo ocurrido porque “no hay cámaras” en el aula y asegurando que las agresiones no constituían un caso de acoso escolar, sino que se manejó con “talleres” para los involucrados.

Ante la denuncia pública, la Secretaría de Educación del Distrito confirmó que activó la ruta integral de atención para el estudiante y su familia. La entidad anunció que realizará una visita al colegio para verificar los procedimientos adoptados por las directivas y la correcta aplicación del protocolo establecido para casos de violencia escolar.

